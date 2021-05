Sztuka i Wiśnicki walczą w F4

W pierwszym 40-minutowym treningu górą był Ollie Bearman. Dziesiąty w poprzednim sezonie, 16-letni Anglik z Redditch wyprzedził o 0,477 sekundy Tima Tramnitza, o 0,518 s Samiego Meguetounifa. W stawce 38 kierowców Kacper Sztuka zajął 24, Piotr Wiśnicki - 28 miejsce.

Wiśnicki widniał na P5 po 2.05,535, ale nie poprawił już czasu z 5 okrążenia. Od 23 minuty otwierał klasyfikację Nikita Biedrin (2.04,105). Dziesięć minut przed końcem Sami Meguetounif zszedł do 2.04,010. Dwie minuty później Ollie Bearman uzyskał 2.03,492.

TRENING 1

1. Ollie Bearman (Van Amersfoort) 2.03,492

2. Tim Tramnitz (US Racing) 2.03,969

3. Sami Meguetounif (R-ace) 2.04,010

4. Nikita Biedrin (Van Amersfoort) 2.04,105

5. Luke Browning (US Racing) 2.04,142

6. Władimir Łomko (US Racing) 2.04,208

7. Kiriłł Smal (Prema) 2.04,311

8. Victor Bernier (R-ace) 2.04,384

9. Joshua Dufek (Van Amersfoort) 2.04,453

10. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 2.04,471

...

24. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 2.05,247

28. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 2.05,535

Fot. facebook.com/kacpersztukago