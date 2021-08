Czas na Le Mans

Już na środę i czwartek, na torze Circuit de la Sarthe zaplanowano cykl sesji treningowych i kwalifikacyjnych. Będzie to dla całego zespołu bardzo pracowity czas. Piątek to dzień odpoczynku od zajęć na torze, a w sobotę, po przedpołudniowej krótkiej sesji Warm up, o godzinie 16.00 rozpocznie się wyścig. Przedtem jednak będzie miała miejsce, jak co roku, efektowna ceremonia otwarcia wyścigu, która zawsze jest wielkim widowiskiem.

Będzie to już trzeci start zespołu Inter Europol Competition we francuskim klasyku, ale pierwszy samochodem Oreca, dlatego sesja testowa była niezwykle ważna. Kierowcy zespołu – Alex Brundle, Renger van der Zande i Kuba Śmiechowski wprowadzili sporo modyfikacji w ustawieniach samochodu Oreca LMP2 z numerem 34, a w niedzielę po południu nie kryli zadowolenia z osiągniętych rezultatów. Na koniec dnia testowego załoga polskiego zespołu została sklasyfikowana na dziesiątym miejscu w stawce 25 załóg w bardzo mocnej, najliczniej obsadzonej klasie LMP2.

- To był udany dzień testowy. Pokonalismy sporo kilometrów. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do wyścigu - powiedział Renger van der Zande. - W porównaniu z początkiem sezonu na torze w Spa, gdy po raz pierwszy jechaliśmy samochodem Oreca 07 LMP2, różnica jest ogromna. Zespół osiągnął kolejny poziom, może nawet dwa albo trzy. Mamy bardzo dobre tempo na długim dystansie i czujemy się naprawdę mocni.

- Jestem bardzo zadowolony z testu, który przebiegł bez najmniejszych problemów - przekazał Kuba Śmiechowski. - Przejechałem sporo okrążeń i szybko odzyskałem dobre wyczucie samochodu na tym specyficznym torze. Teraz czekam już na sesje treningowe w środę i czwartek, aby poprawić jeszcze bardziej moje tempo.

- Zaczęliśmy niedzielną sesję dobrze zbalansowanym samochodem. W ciągu dnia, gdy warunki stopniowo się zmieniały, zrobiliśmy sporo kolejnych kroków w dobrą stronę, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu. Jestem pod wrażeniem jazdy i tempa moich kolegów z załogi. Jesteśmy z pewnością na dobrej drodze - dodał Alex Brundle.

Sascha Fassbender, mendażer zespołu, przekazał: - Podczas niedzielnych przejazdów zebraliśmy zdecydowaną większość danych dotyczących ustawień, na których nam zależało. Jesteśmy zadowoleni z tempa i osiągów samochodu. Zamierzamy jeszcze je dopracować w najbliższych dniach.

Harmonogram 24 godzin Le Mans 2021

Środa, 18 sierpnia

14:00 - 17:00 Pierwszy trening

19:00 - 20:00 Kwalifikacje

22:00 - 00:00 Drugi trening

Czwartek, 19 sierpnia

14:00 - 17:00 Trzeci trening

21:00 - 21:30 Kwalifikacje Hyperpole

22:00 - 00:00 Czwarty trening

Sobota, 21 sierpnia

11:30 - 11:45 Warm-up

16:00 Start wyścigu

Niedziela, 22 sierpnia

16:00 Meta wyścigu

Galeria zdjęć: Inter Europol Competition podczas testów przed 24H Le Mans

