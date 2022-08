Kierowcy serii ADAC TCR Germany są już za półmetkiem sezonu 2022. Za nimi cztery z siedmiu weekendów wyścigowych. Po ośmiu startach Szymon Ładniak z Liqui Moly Engstler jest trzeci w klasyfikacji generalnej oraz prowadzi w rywalizacji juniorów.

Kolejnym wyzwaniem dla kierowcy z Lublina będą starty na DEKRA Lausitzring. To wyjątkowy tor z wieloma możliwymi konfiguracjami przygotowanymi w zależności od serii wyścigowej, z unikatowym w skali Europy owalem charakterystycznym dla NASCAR.

- Cel wynikowy jest niezmienny - zapewnia Ładniak. - Chcę wygrywać w klasyfikacji juniorskiej i generalnej. Jestem po wakacjach, dzięki czemu mam wiele siły i pozytywnej energii. To pozwoli skoncentrować się i zachować spokój podczas wyścigów. Mimo że tor jest specyficzny, bardzo techniczny, to przypadł mi do gustu i lubię na nim jeździć.

Polak wraca do rywalizacji po dwóch tygodniach przerwy. Krótką przerwę między startami postrzega jako zaletę. Jak podkreśla, częstsze przebywanie w samochodzie wyścigowym pozwoli mu lepiej przyzwyczaić się do niego i wychwycić detale w ustawieniach.

Ładniak rozpocznie ściganie w Brandenburgii w piątek od dwóch treningów (8:55 i 12:55) oraz kwalifikacji do pierwszego wyścigu (18:15), który rozpocznie się dzień później o 16:55. Drugie zawody rozpoczną się w niedzielę o 11:30.

informacja prasowa