Rywalizacja na słynnym Nurburgringu zaczęła się w dla Ładniaka od bardzo udanych sobotnich kwalifikacji. Jego zespół Liqui Moly Engstler odniósł w nich podwójne zwycięstwo, a Polak zajął drugie miejsce.

Pierwszy z wyścigów w miniony weekend ukończył tuż za podium w klasyfikacji generalnej. Jechał na trzeciej pozycji, jednak uderzenie rywala zepchnęło go na czwartą lokatę, na której pozostał już do mety. Nie przeszkodziło mu to jednak w triumfie w klasyfikacji juniorów.

Ładniak zdecydowanie lepiej rozpoczął niedzielne zawody, z których na starcie przebił się z piątego na trzecie miejsce, jednak ostatecznie nie ukończył rywalizacji przez awarię samochodu.

- Sobotni wyścig był trudny. Otrzymałem uderzenie i spadłem z trzeciego na czwarte miejsce i tak już skończyłem. Rywale z przodu mieli lepsze tempo. W niedzielę zacząłem bardzo dobrze. Przesunąłem się z piątej pozycji na trzecią. Było bardzo dużo przetasowań. Niestety, wyścig skończył się dla mnie przedwcześnie po awarii układu napędowego - mówił Szymon Ładniak.

Za kierowcami ADAC TCR Germany 4 z 7 weekendów wyścigowych w sezonie 2022. W klasyfikacji generalnej cyklu Szymon Ładniak pozostaje na trzeciej pozycji ze sporą przewagą nad kolejnym kierowcą. W rywalizacji juniorów niezmiennie prowadzi i ma 18 punktów więcej od najgroźniejszego rywala.

Następne zawody ADAC TCR Germany odbędą się za dwa tygodnie (20-21.08.) na torze DEKRA Lausitzring.

