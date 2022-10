Sezon 2022 dobiega końca. Szymon Ładniak może zaliczyć go do udanych. Kierowca z Lublina jeździł równo i punktował systematycznie. Efektem tego jest pozycja lidera w klasyfikacji sezonu wśród juniorów oraz trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Polak jest bardzo blisko przypieczętowania udanego roku. Przed dwoma ostatnimi startami ma 28 punktów przewagi nad czwartym zawodnikiem i 18 nad wiceliderem wśród juniorów.

Finał sezonu odbędzie się na torze Hockenheimring. Lublinianin, bardzo lubi obiekt.

- To ostatni wyścig, dlatego wymagana jest koncentracja. Jestem gotowy do walki i zachowuję spokój jednocześnie. Bardzo lubię Hockenheimring, gdzie odbywały się także nasze testy przedsezonowe. Osiągałem bardzo dobre rezultaty i bardzo dobrze czułem się w samochodzie, więc mam same dobre wspomnienia - mówił Ładniak.

Rywalizację podczas zbliżającego się weekendu otworzą dwie piątkowe sesje treningowe oraz kwalifikacje do pierwszego wyścigu. Walka o punkty w sobotę rozpocznie się o 11:35. Tego samego dnia, od godziny 18:00, kierowcy powalczą o jak najlepsze pozycje startowe przed niedzielnymi zawodami. Ostatni start w sezonie zacznie się o 11:35.

Transmisje obu wyścigów będzie można oglądać na motorsport.com.

informacja prasowa

