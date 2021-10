Dakar przyciąga mistrzów

Carlos Checa poprowadzi buggy Optimus przygotowane przez francuski zespół MD Rallye, a jego pilotem będzie weteran imprez maratońskich Ferran Marco.

Marco ma bogate doświadczenie w startach w Dakarze. Sierze udział w kolejnych edycjach tej imprezy o 1997 roku, ostatnio jako pilot Alberta Llovery w zespole De Rooy-Iveco.

Checa i Marco wspólnie startowali w Baja Aragon na początku tego roku, a obecnie testują w Maroku, aby przygotować się do pierwszego startu w Dakarze, w Arabii Saudyjskiej.

- Prawda jest taka, że od dawna chciałem wziąć udział w Dakarze i wreszcie w tym roku wszystkie okoliczności złożyły się na to, że mogę podjąć to ważne wyzwanie - powiedział Checa. - Odkąd zakończyłem aktywną rywalizację jako zawodnik World Superbike, nie przestaję ścigać się we wszelkiego rodzaju imprezach, czy to na dwóch, czy czterech kołach. Dakar stanowi najwyższy poziom rajdów, z punktu widzenia przygody i próby sił. Zawsze pociągały mnie wyzwania, a to jest pisane z dużej litery.

- W obecnym momencie mojego życia nadal chcę rywalizować i robię to często w różnych dyscyplinach. Do tego zawsze na pierwszym miejscu stawiam poczucie komfortu, a przede wszystkim dzielenie się wartościami z tymi, którzy towarzyszą mi w każdej nowej próbie. To jest coś ważniejszego niż jeżdżenie dla samego jeżdżenia. Mam na myśli, że Morel i ludzie z MD Rallye Sport idealnie pasują do mojego sposobu postrzegania ścigania się i podejścia do życia - kontynuował.

Należący do Antoine'a Morela, MD Rally Sport zdobył mistrzostwo świata w rajdach cross country w 2009 roku, ale nigdy nie zajął wyższego miejsca niż dziewiąte w Dakarze.

- Oprócz posiadania bardzo konkurencyjnego pojazdu opracowanego i wyprodukowanego przez nich samych, Antoine Morel i jego MD Rallye Sport są namiętnymi romantykami ze świata motoryzacji i wykazują niezwykły profesjonalizm oraz rygor - powiedział Hiszpan o zespole. - Właśnie z tego powodu pasują do tego, czego szukałem, aby zmierzyć się z moim pierwszym Dakarem: konkurencyjności, profesjonalizmu i zdyscyplinowania, a wszystko to w połączeniu z romantyzmem i pasją do rajdów.

Rajd Dakar 2022 odbędzie się w dniach 2-14 stycznia w Arabii Saudyjskiej.

Galeria zdjęć z testów:

Carlos Checa, MD Rallye Sport