Załoga fabrycznego zespołu Toyoty - Giniel de Villiers i Dennis Muprhy ukończyła poniedziałkowy odcinek specjalny 11.17 za dzisiejszymi zwycięzcami, Sebastienem Loebem i Fabianem Lurquinem, zbliżając się do trójki na 29 sekund. Byli zadowoleni z jazdy, ale z pewnością nie z dzisiejszego werdyktu sędziów, dotyczącego ich niesportowego zachowania podczas wczorajszego incydentu. Otrzymali wspomniane pięć minut kary, co spycha ich z czwartego, na szóste miejsce.

Powodem jej nałożenia było potrącenie motocyklisty - Césarego Zumarána i nie udzielenie mu pomocy.

De Villiers naruszył Artykuł 48.5 Regulaminu Sportowego Rajdów Terenowych FIA, ponieważ nie zatrzymał się na miejscu wypadku, aby sprawdzić, jaki jest stan poszkodowanego zawodnika.

Sędziowie wskazali, że w wyniku potrącenia, „Jeździec spadł z motocykla, a de Villiers, po krótkim postoju, wznowił jazdę, nie oferując mu żadnej pomocy”.

De Villiers tłumacząc swoje zachowanie wskazał, że miękki piasek w miejscu incydentu utrudnił mu zatrzymanie samochodu.

- To była trialowa sekcja z piaskiem i kamieniami - powiedział. - Jechałem powoli i zobaczyłem motocyklistę stojącego po lewej stronie. Ponieważ w piasku był kamień, popchnęło mnie to w kierunku zawodnika, uderzyłem go i upadł.

- Kiedy wstał i machnął ręką, był to dla mnie sygnał, że wszystko z nim w porządku i że powinienem jechać. Minąłem motocykl i nie chciałem się ponownie zatrzymywać, ponieważ było bardzo piaszczysto i obawiałem się, że utknę w tym miejscu - dodał.

ZSS mimo tłumaczeń kierowcy uznał, że de Villiers nie zachował należytej ostrożności w stosunku do motocyklisty i w związku z tym postanowili nałożyć wspomnianą karę, która zostanie dopisania do rezultatu drugiego etapu.

César Zumarán zdołał dotrzeć do mety odcinka.