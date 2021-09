Po zakończeniu testów w Niemczech i w Hiszpanii, cały dakarowy zespół Audi wyjechał na pustynię w Maroku, gdzie przy wysokich temperaturach testował samochód wydmach. Za kierownicą prototypu zasiadali na zmianę Stephane Peterhansel, Carlos Sainz oraz Mattias Ekstrom. Obecni byli również ich piloci Edouard Boulanger, Lucas Cruz i Emil Bergkvist.

Warunki, jakie zespół testowy napotkał w Maroku, były miejscami ekstremalne.

- Temperatury sięgały momentami ponad 40 stopni Celsjusza - powiedział Sven Quandt, szef zespołu Q Motorsport, obsługującego projekt Audi. - Testy utrudniały również burze piaskowe. Ponadto, jak można się było spodziewać, w wysokich temperaturach pojawiło się kilka nowych problemów, które wielokrotnie powodowały przerwy w jazdach i wymagały rozwiązania.

- Na Rajdzie Dakar spodziewamy się mimo wszystko znacznie niższych temperatur - mówił Andreas Roos, odpowiedzialny w Audi Sport za fabryczne projekty w sportach motorowych. - Mimo to, celowo pojechaliśmy do Maroka, aby przetestować naszą koncepcję w najbardziej ekstremalnych warunkach. Podzespoły, takie jak na przykład MGU, w zasadzie nie były zaprojektowane do pracy w tak wysokich temperaturach otoczenia, ale w tym upale układ napędowy i inne komponenty muszą siłą rzeczy pracować na granicy swych możliwości, a nawet poza nią. Spostrzeżenia, które zdobyliśmy w Maroku są bezcenne, ale pokazują nam również, że przed Rajdem Dakar wciąż mamy wiele do zrobienia, a czasu pozostało niewiele.

Wiele uwagi należało również poświęcić akumulatorowi, który został opracowany specjalnie na potrzeby Rajdu Dakar.

- Chodzi o optymalne zarządzanie temperaturą i możliwość uzyskania maksymalnej wydajności baterii - dodał Roos. - Każdy tego typu test to dla nas nauka. Właśnie dlatego wybraliśmy się na pustynię ze zelektryfikowanym układem napędowym: Zdobyliśmy niesamowitą ilość doświadczeń, którymi dzielimy się z naszymi kolegami z działu rozwoju.

Audi RS Q e-tron wyposażone jest w elektryczny układ napędowy z dwoma zespołami generator-rozrusznik (MGU) rodem z Formuły E. Wysokonapięciowy akumulator opracowany przez Audi Sport, ładowany jest podczas jazdy przez konwerter energii składający się z wydajnego silnika TFSI skonstruowanego wcześniej z myślą o wyścigach serii DTM i trzeciego MGU.

Równolegle z testami, Audi Sport rozpoczęło już budowę pierwszego samochodu startowego z numerem podwozia 104.

- Samochód testowy to prototyp, w którym nie wszystko było jeszcze idealnie dopasowane - powiedział Benedikt Brunninger, kierownik projektu Audi Sport na Rajd Dakar. - W przypadku właściwych samochodów startowych dążymy do absolutnej perfekcji, tak by wszystko w nich było zrobione idealnie.

Galeria zdjęć z testów:

