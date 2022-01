Wczorajszy prolog był dla zawodników zaledwie przygrywką, ale dziś wyzwanie dakarowe stało się poważne. Nawigacja była głównym bohaterem dnia w kilku kluczowych punktach na piaszczystych trasach 333-kilometrowego odcinka specjalnego, w szczególności około 50 kilometrów przed metą, gdzie kilku motocyklistów zgubiło drogę. Dakar dopiero się rozpoczął, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Zawodnicy Monster Energy Honda Team są przekonani, że na kolejnych etapach nie zabraknie podobnych wydarzeń.

Najlepiej z obozu Hondy spisał się w niedzielę Pablo Quintanilla. Był drugi na odcinku i takie samo miejsce zajmuje po etapie, ze stratą nieco ponad trzech minut do Daniela Sandersa.

- To był ciężki, skomplikowany dzień - nie ukrywał Pablo Quintanilla. - Zeszłej nocy padało i rozmyło to niektóre ślady, trasa była ledwo widoczna. Próbowałem cisnąć przez cały etap, nawet na 268 kilometrze, gdzie znajdował się ukryty punkt kontrolny, który był bardzo trudny do znalezienia.

- Poszedłem na spokojnie do jazdy, dobrze nawigowałem i ostatecznie okazało się, że zaliczyłem niezły dzień - dodał. - Jazda była bardzo wymagająca fizycznie, z dużą ilością zmian kierunku, po mało widocznych śladach, na bardzo szybkiej i kamienistej trasie. Generalnie czuję się dobrze, tempo jest w porządku. Myślę, że to był wspaniały dzień.

Jeśli chodzi o pozostałych zawodników Hondy po niedzielnym, nawigacyjnym chaosie Joan Barreda jest 15 (+41.54), José Ignacio Cornejo 18 (+53.21), Ricky Brabec 21 (+1:00.16).