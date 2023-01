Quintero tuż przed Casale

Dziesiąty odcinek specjalny stanowił 114-kilometrową wyprawę, pierwszą w tym roku, w głąb Empty Quarter. To był jednak dopiero przedsmak piasków największego na świecie obszaru pustynnego, na którym zostanie rozegrany etap maratoński.

Seth Quintero i Dennis Zenz zapisali na swoje konto drugie etapowe zwycięstwo w kategorii T3 w tym roku.

Amerykańsko-niemiecki duet prowadzenie na odcinku objął na 60 kilometrze. Natomiast na 84 na czele pojawili się Ignacio Casale i Alvaro Leon mając w zapasie siedem sekund nad juniorami Red Bulla zasiadającymi w Can-Amie.

Ostatecznie to Quintero triumfował na środowej próbie. Wyprzedził reprezentantów formacji Yamaha X-Raid o 37 sekund.

Dla Casale to pierwsze etapowe podium w tym roku. Już kilkukrotnie był bliski wygrania dnia, czy zmieszczenia się w czołowej trójce, ale często napotykał na trudności w końcowych sekcjach odcinków specjalnych.

Trzecim czasem popisał się debiutujący w tej stawce Helder Rodrigues pilotowany przez Goncalo Reisa (+2.46). Portugalczyk w tym roku powrócił do rywalizacji w Dakarze po dłuższej przerwie od czasu edycji 2017, kiedy zaliczył jedenasty i zarazem ostatni start na motocyklu w tym kultowym maratonie.

Dalej zostali sklasyfikowani: Ricardo Porem/Agusto Sanz (+4.22) oraz Cristina Gutierrez/Pablo Moreno Huete (+4.23)

Austin Jones i Gustavo Gugelmin zajęli szóste miejsce (+4.35). Juniorzy Red Bulla odrobili do liderujących w rajdzie Guillaume de Meviusa i Francoisa Cazaleta 4.55. Różnica między nimi na cztery etapy przed metą rajdu wynosi 7.48.

- To był bardzo stresujący dzień, przewróciliśmy się na wydmach na początku etapu - relacjonował de Mevius. - Przebiliśmy w tym momencie również koło, więc nie jestem pewien ile czasu straciliśmy. Jest zupełnie inaczej w porównaniu do tego co działo się do tej pory. Daliśmy się zaskoczyć na pierwszych wydmach. Trochę czasu zajęło nam wejście w odpowiedni rytm. Teraz już wiemy o co chodzi, ale potrzebowaliśmy do tego tych 130 kilometrów.

Wyniki - Etap 10

1.Seth Quintero/Dennis Zenz (Can-Am Maverick XRS)

2.Ignacio Casale/Alvaro Leon (Yamaha X-Raid YXZ 1000R) +37s

3.Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Can-Am Maverick XRS) +2.46

4.Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid YXZ 1000R) +4.22

5.Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno Huete (Can-Am Maverick XRS) +4.23

6.Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Can-Am Maverick XRS) +4.35

7.Mitch Guthrie/ Kellon Walch (MCE-5 Development T3M) +4.52

8.Francisco López/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can-Am Maverick XRS) +7.10

9.Lucas Del Rio/Bruno Jacomy (Can-Am Maverick XRS) +7.14

10.Antoine Méo/Fabien Planet (PH-Sport Zephyr) +7.43

Po etapie: 1. de Mevius, 2.Jones +7.44, 3.Quintero +1.03.42, 4.Lopez +2.44.04, 5.Gutierrez +3.14.06, 6.Alsaif +4.04.47, 7. Basson +4.30.40, 8.Navarro +5.13.29, 9.Weijs +6.00.00. 10.Casale +7.25.12

Video: Klip z 9 etapu Rajdu Dakar 2023