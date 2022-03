Porsche na dłużej w DTM

Ekipa SSR zaliczyła jednorazowy występ w DTM na Nurburgringu pod koniec ubiegłego sezonu. Teraz postawili na pełną kampanię.

Laurens Vanthoor zasiądzie za kierownicą Porsche 911 GT3 R z numerem 92, a Dennis Olsen poprowadzi siostrzany samochód z numerem 94.

W kontekście marki Porsche, dołączają do Thomasa Preininga, który będzie jeździł w DTM dla Team Bernhard 75.

Dla Vanthoora DTM będzie w tym roku stanowiło główny program w miejsce IMSA WeatherTech SportsCar Championship, choć w styczniu zaliczył Rolex 24 at Daytona wraz z Olsenem, w którym wystartowali wspólnie z zespołem KCMG.

- Z niecierpliwością oczekuję na rozpoczęcie sezonu - powiedział Vanthoor. - Zespół wyrobił sobie dobrą markę w tym sporcie, w krótkim czasie i nie mogę doczekać się współpracy z nimi.

- Z pewnością nie będzie to łatwa kampania, ponieważ konkurencja jest bardzo mocna - dodał. - Mimo to mamy ambicję, aby odnieść sukces. Dawno nie siedziałem bez zmiennika w samochodzie, więc motywacja jest bardzo wysoka. Jeśli o mnie chodzi, to jesteśmy gotowi do startu.

Olsen, który zostanie pierwszym w historii Norwegiem ścigającym się w DTM, powiedział: - Naprawdę nie mogę doczekać się udziału w tej serii. To dla mnie wielkie wyzwanie w aspekcie rywalizacji w silnym gronie kierowców.

Dyrektor zarządzający SSR - Stefan Schlund określił siebie jako „niezwykle zadowolonego” z kierowców, których Porsche przydzieliło do jego zespołu na pierwszą w historii pełną kampanię w DTM.

- Jestem przekonany, że mamy mocną ekipę i możemy z powodzeniem rywalizować zarówno z autem nr 92, jak i nr 94 - dodał Schlund.

