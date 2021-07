Basso za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo pokonał Andreę Crugnolę, jadącego Hyundaiem i20 R5, we włoskim pojedynku o zwycięstwo w Rally di Roma Capitale.

Kiedy Crugnola i Pietro Elia Ometto przebili przednią lewą oponę pięć kilometrów przed metą OS8, Basso wykorzystał tę szansę, wysunął się na prowadzenie i nie oddał już go do samego końca.

- Wszystko poszło w porządku, to był bardzo trudny rajd. Jesteśmy bardzo szczęśliwi - powiedział Basso. - Ostatnia pętla była bardzo długa i musieliśmy być skoncentrowani, bo nawet przy problemach Crugnoli i Łukjaniuka nie mogliśmy odprężyć się tak do końca. Na tym rajdzie, kiedy było do pokonania jeszcze wiele kilometrów, wszystko może się zdarzyć.

- Dziękuję mojemu zespołowi, pilotowi i wszystkim którzy nam pomogli - dodał.

Polecane video: