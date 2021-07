Basso i Granai wrócili na prowadzenie w rajdzie po ósmym odcinku specjalnym i utrzymał je już do mety. Na swoje konto zapisali osiem oesów.

- Jesteśmy szczęśliwi. Dziękuję zespołowi, to był świetny rajd - powiedział Basso.

Drugie miejsce zajęli Andrea Crugnola i Pietro Elia Ometto. Dużo czasu stracili na ósmym oesie, kiedy przebili oponę w Hyundaiu i20 R5. Poniesionych strat już nie udało się odrobić.

- Jestem zadowolony. Mieliśmy sporo problemów. Nie było szans na walkę o pierwsze miejsce. Spróbujemy w przyszłym roku - powiedział Crugnola (+35,8s).

Po ostatnim oesie, trzecim przejeździe Fiuggi-Guarcino na podium wskoczyli Norbert Herczig i Ramon Ferencz (+40.4s).

- To był sport przez cały weekend. Efren jest bardzo młody i bardzo szybki, gratulacje. Kilka lat temu nie mieliśmy szans na podium, od tego czasu wykonaliśmy dużo pracy z naszym zespołem i partnerami. To była wspaniała walka - powiedział Herczig.

Efren Llarena i Sara Fernandez rozminęli się trzecim miejscem o 0,3s.

- Dałem z siebie wszystko. Jestem zadowolony. To była twarda walka - powiedział Llarena

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (+56,2s) finiszowali na piątej pozycji, po ostatnim oesie wskakując przed Fabio Andolfiego i Stefano Savoię (+1:04.8).

- To był dla nas bardzo wymagający rajd. Po Rajdzie Polski i Lipawy mówiłem, że to były nasze najlepsze rajdy w życiu, ale nie wiem czy to Rally di Roma Capitale nie był najlepszy - powiedział Mikołaj Marczyk. - Konkurencja była niesamowita. Zawodnicy z WRC, kilku było za nami. Włosi, do końca walczyliśmy z Andolfim, liderem mistrzostw Włoch. To jest naprawdę wyjątkowe uczucie. Bardzo się cieszę, że zeszły rok procentuje. Wtedy debiutowaliśmy na tych trasach, nie było nam łatwo, ale teraz zbieramy żniwa. To dopiero początek, mamy jeszcze dużo do dopracowania. Bardzo Wam dziękuję za trzymanie kciuków i pozdrawiam wszystkich serdecznie.

- Jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy na mecie Rally di Roma Capitale. Na początku tego odcinka obróciłem się, straciłem może 10 sekund. To był bardzo trudny weekend - powiedział Andolfi.

Simone Tempestini i Sergio Itu zajęli siódme miejsce (+1:06.5).

- To był długi rajd, bardzo fajny, z trudnymi oesami - powiedział Tempestini. - Podobało nam się. Jestem zadowolony z naszego tempa, bez podejmowania ryzyka.

Dziesiątkę skompletowali: Mikkelsen/Floene (+1:18.9), Breen/Nagle (+1:29.1), Cais/Zakova (+1:31.6).

- Próbowałem na ostatnim oesie, ale wypadłem z trasy. Wróciliśmy na drogę wyjeżdżając w złym kierunku i musiałem zawracać. Mój błąd - powiedział Mikkelsen.

- Wczoraj mieliśmy problem, ale dzięki zespołowi udało się to naprawić na dzisiaj poszło nam dobrze. Podobał mi się ten ostatni oes. Teraz czas na Barum. - powiedział Cais, który po ostatnim odcinku specjalnym awansował o trzy pozycje.

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot zostali sklasyfikowani na 27 pozycji.

W ERC 2 dwa pierwsze miejsca zajęły hiszpańskie załogi w Swiftach R4LLY S, Javier Pardo i Adrian Perez byli 48,2s przed Joanem Vinyesem i Jordim Mercaderem. Na trzecim stopniu podium stanęli Dariusz Poloński i Łukasz Sitek.

- To był dla nas dobry rajd - powiedział Dariusz Poloński. - Za nami długi dzień, ale jesteśmy zadowoleni. To był perfekcyjny rajd dla tego samochodu.

W ERC Junior triumfowali Ken Torn i Timo Taniel, w ERC 3 Junior Jean-Baptiste Franceschi i Anthony Gorguilo.

Łukasz Lewandowski i Adrian Sadowski zajęli piąte miejsce w ERC 3. - Było fantastycznie - mówił Lewandowski. - Dużo nauczyłem się. Myślę, że możemy być jeszcze szybsi.

Zamykający rajd OS13 wygrał Herczig. Drugie miejsce zajął Cais (+0,1s), Marczyk był trzeci (+1,9s). Po przejeździe 56 załóg oes został wstrzymany.

...więcej wkrótce

Rally di Roma Capitale 2021:

Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, Skoda Fabia Rally2 evo 1 / 5 Autor zdjęcia: Alexandre Guillaumot -DPPI Dariusz Poloński, Łukasz Sitek, Abath 124 Rally 2 / 5 Autor zdjęcia: Gregory Lenormand - DPPI Michał Pryczek, Krzysztof Marschal, Subaru Impreza 3 / 5 Autor zdjęcia: Gregory Lenormand - DPPI Igor Widłak, Daniel Dymurski, Ford Fiesta Rally3 4 / 5 Autor zdjęcia: Alexandre Guillaumot -DPPI Łukasz Lewandowski, Adrian Sadowski, Opel Corsa Rally4 5 / 5 Autor zdjęcia: Gregory Lenormand - DPPI