Breen wygrał Rajd Lipawy w 2015 roku za kierownicą Peugeota 208 T16. Drugie miejsce zajął w 2013 roku i trzecie w sezonie 2014. W tamtych latach impreza odbywała się zimą.

W ostatnim okresie rajd organizowano już wczesną wiosną i wczesną jesienią. Tym razem po raz pierwszy odbędzie się latem w dniach 14-16 sierpnia.

- To rajd, który udało mi się wygrać w przeszłości, ale wtedy był śnieg, więc oczywiście tym razem będzie inaczej - powiedział Breen, który w tym roku zasiada za kierownicą Hyundaia i20 R5. - Z tego co wiem, ma podobne oesy, ale w przypadku szutru w porównaniu ze śniegiem będzie zupełnie inaczej.

Program startów Breena w ERC jest realizowany w ramach programu rozwoju opon MRF. Sezon rozpoczął od czwartego miejsca w Rally di Roma Capitale w zeszłym miesiącu.

- Mieliśmy wspaniały rajd we Włoszech dla Team MRF Tyres, a przejście na szuter na Łotwie jest kolejnym wyzwaniem, ponieważ nadal rozwijamy opony - powiedział Breen, którego pilotuje Paul Nagle. - To będzie moja pierwsza szutrowa impreza z MRF i miejmy nadzieję, że uzyskamy dobre tempo, dużo się nauczymy i będziemy tak szybcy, jak to tylko możliwe.