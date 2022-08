ERC razem z WRC

Po tym, jak Węgrzy w konsekwencji czerwonej kartki przyznanej przez FIA na skutek uchybień w kwestiach bezpieczeństwa pozbawieni zostali rundy europejskiego czempionatu, nowy promotor cyklu - WRC Promoter poszukiwał chętnych do organizacji ósmej, finałowej odsłony sezonu.

Rozmawiano z Rumunami oraz Cypryjczykami, ale porozumienia nie osiągnięto. W poniedziałek poinformowano, że ostatni akord sezonu FIA ERC 2022 wybrzmi podczas Rajdu Katalonii w dniach 20-22 października. Oznacza to, że europejska czołówka przybędzie na Costa Daurada w ten sam weekend, co załogi walczące w światowym czempionacie.

Trasa dla mistrzostw Europy obejmie czternaście odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 241 km, co uczyni z Rajdu Katalonii najdłuższą tegoroczną rundę ERC. Załogi walczące w europejskim czempionacie zaliczą te same piątkowe i sobotnie próby, którymi przejadą ich koledzy z WRC. Wyjątek stanowi superoes w Salou.

Promotor zapowiedział, że każdy czempionat pozostanie przy oddzielnej klasyfikacji i regulaminie.

- Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że możemy ogłosić Rajd Katalonii ostatnią rundę sezonu - powiedział Iain Campbell, menedżer FIA ERC. - ERC jest zaangażowane w rozwój młodych talentów. Wielu z tych kierowców ma ambicje sięgające WRC i włączenie Rajdu Katalonii jako ostatniej rundy da im szansę pokazania swoich możliwości.

- Organizatorzy z RACC dokładnie wiedzą, co jest potrzebne do przeprowadzenia udanego rajdu i skorzystali z okazji, by i nas mieć na pokładzie.

