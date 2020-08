Østberg myśli o wygranej

Rywalizacja w WRC pozostaje zawieszona do pierwszych dni września, więc załogi ze stawki światowego czempionatu szukają okazji do treningowych startów. Najaktywniejsi są reprezentanci Hyundaia, którzy w szerokim składzie wzięli udział w Rally di Alba we Włoszech, ale w ich ślady idą również kolejni zawodnicy.

Østberg na przygotowania do Rajdu Estonii wybrał szutrową rundę FIA ERC w Lipawie. Dla Norwega to powrót na Łotwę po ośmiu latach. W sezonie 2012 wystartował w Rally Talsi, niewielkiej imprezie organizowanej na terenach, po których przebiegać będą odcinki pierwszego etapu tegorocznej edycji.

- To będzie mój pierwszy start od Rajdu Szwecji w lutym. Wychodzi praktycznie pół roku bez jeżdżenia, więc z pewnością pobiję swój rekord - powiedział Østberg. - Wiemy, że to dobry rajd. Taki wybór preferował Citroen, ale mnie on również odpowiada. Znam te trasy w małym stopniu. Byłem kiedyś na Rally Talsi. Miło będzie ponownie zobaczyć się z Raimondsem Strokšsem. Spotkałem go w 2012 roku i nadal jest organizatorem.

Pytany o cele na treningowy start, Østberg początkowo nieco sceptyczny, ostatecznie przyznał, że walka o zwycięstwo z pewnością chodzi mu po głowie.

- Ciężko powiedzieć - zaczął Østberg. - Nie jeździliśmy przez sześć miesięcy. Mistrzostwa Europy ruszyły w Rzymie i inni kierowcy są pewnie trochę lepiej przygotowani niż ja. My prawdopodobnie będziemy się skupiać na tym, aby po prostu wrócić do rytmu. Może to kosztować trochę czasu, ale chcemy dobrze się spisać.

- Natomiast drugiego dnia chcielibyśmy być najszybszą załogą. Taki jest cel. Nienawidzę ruszać do rajdu z myślą, że być może nie wygram. Zawsze staram się robić co mogę, choć pewnie przedyskutujemy z zespołem jak podejść do tej imprezy i jak mocno będziemy naciskać.

Østberg, pilotowany przez Torsteina Eriksena, spotka w Lipawie m.in. znajomych z WRC: Craiga Breena, Nikołaja Griazina, Olivera Solberga i Simone'a Tempestiniego.

Rajd Lipawy odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia. Ze względu na restrykcje związane z COVID-19, polscy kibice nie będą mogli śledzić rywalizacji przy trasie odcinków specjalnych.