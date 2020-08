Fafe w FIA ERC?

Tegoroczny sezon mistrzostw Europy został - podobnie jak w wielu innych seriach - zakłócony przez pandemię koronawirusa. Z kalendarza wypadły Rajd Polski oraz czeski Barum. W programie pozostało sześć rund.

Według doniesień z Portugalii asfaltowy Rally Fafe Montelongo zostanie dołączony do harmonogramu w 2020 roku. Impreza przygotowywana przez klub Demoporto zaplanowana jest w dniach 3-4 października. Toczące się rozmowy potwierdzili sami organizatorzy. W oświadczeniu czytamy, iż decyzję musi jedynie ratyfikować Światowa Rada Sportów Motorowych. Rajd Azorów pozostaje w tegorocznym kalendarzu, a wydarzenia zostaną „spięte” logistycznie.

Co więcej, organizatorzy z północnej części Portugalii otrzymają możliwość organizacji rundy FIA ERC również w sezonach 2021 i 2022. Rajd wykorzysta szutry znane z Rallye Serras de Fafe e Felgueiras. Choć nie zostało to jasno powiedziane, uważa się, że od przyszłego roku wydarzenie w Fafe przejmie od Azorów rolę portugalskiej rundy w kalendarzu ERC.

W odniesieniu do sezonu 2020, Ni Amorim, prezydent Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, powiedział: - Po ogłoszeniu powrotu Formuły 1 do Portugalii, to kolejny moment, który czyni mnie niezwykle szczęśliwym i jednocześnie dumnym z pracy na rzecz wszystkiego, w co wierzymy.

- Wizyta FIA ERC w Fafe to efekt długich rozmów, prowadzonych od półtora roku. Wszystkie warunki zostały spełnione, choć była to też kwestia wykorzystania okazji. Posiadanie w jednym kraju dwóch odsłon jednego, międzynarodowego serialu - ponieważ Rajd Azorów pozostaje w tegorocznym kalendarzu - to bezprecedensowy wyczyn portugalskiego sportu motorowego - zakończył Ni Amorim.