Niemiecka marka debiutuje w tym roku w Formule 1 i od samego początku jest konkurencyjna. Szef Hassa, Ayao Komatsu, twierdzi, że Audi jest doskonale przygotowane, szczególnie pod kątem jednostki napędowej.

Audi po przejęciu Saubera debiutuje w tym roku jako pełnoprawny zespół fabryczny. Najmłodszy kierowca niemieckiej ekipy, Gabriel Bortoleto, zdobył Q3 i punkty już podczas pierwszego wyścigu w Australii.

Dlatego Komatsu był zaskoczony, gdy zasugerowano, że jego zespół ma wyraźną przewagę silnikową nad Audi. - Nie wiem, jak możecie mówić, że nasze jednostki są wyraźnie lepsze od Audi - stwierdził Komatsu.

- Kiedy mówię o jednostce napędowej, patrzę wyłącznie na wyniki i prędkość. Niezależnie od tego, czy osiągi pochodzą z silnika spalinowego, czy elektrycznego, Audi jest bardzo dobre.

- No więc jestem w szoku, kiedy słyszę, że jesteśmy wyraźnie lepsi od Audi. A tak przy okazji, to nie czepiam się Ferrari czy kogokolwiek innego.

- To interesujące, ponieważ walczymy z kilkoma producentami jednostek napędowych. Racing Bulls z Fordem, Audi, czy Alpine z Mercedesem i widzimy różne możliwości wykorzystania mocy.

Komentarze Komatsu zostały przekazane zespołowemu koledze Bortoleto, Nico Hulkenbergowi, który miał słabszy początek sezonu, ponieważ nie wystartował w Melbourne z powodu problemów z samochodem.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Autor zdjęcia: Peter Fox / Getty Images

To pozbawiło go możliwości zdobycia punktów, ponieważ zakwalifikował się na 11. miejscu, z którego również wystartował w Szanghaju, więc tempo z pewnością jest, ale wymaga poprawy.

- Myślę, że jest dobrze – powiedział Hulkenberg. - Bez tak dobrej jednostki napędowej nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy, ale mimo to mamy jeszcze dużo pracy przed sobą.

- Oczywiście, nie jesteśmy zespołem klienckim, więc mamy mniej danych niż większość innych zespołów, które korzystają z jednostek Mercedesa, czy Ferrari. Dlatego nadal uważam, że mamy dużo pracy i wciąż jest wiele rzeczy do poprawienia.

Audi dotychczas zgromadziło 2 punkty i dzieli ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów z Williamsem.