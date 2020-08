Solberg polubił asfalt

Solberg skupia się w tym roku na światowym czempionacie. Ten ruszy ponownie dopiero w pierwszych dniach września, więc mieszkający w Szwecji zawodnik wzorem wielu innych kierowców szuka okazji do treningowych występów.

Rally di Roma Capitale był dopiero drugim asfaltowym startem w karierze 18-latka. Solberg wystąpił w styczniu w Rajdzie Monte Carlo, który jednak pod względem temperatur i przyczepności trudno porównywać z lipcową imprezą w regionie Lacjum.

Przed startem Solberg celował w miejsce w pierwszej dziesiątce. Rzeczywistość okazała się jednak dużo przyjemniejsza i młody duet od początku zawodów osiągał czasy blisko ścisłej czołówki. Załoga Volkswagena Polo GTI R5 już po pierwszym dniu znajdowała się na trzecim stopniu podium i nie oddała go do mety. Strata do zwycięzców - Aleksieja Łukjaniuka i Dmitrija Jeremiejewa wyniosła niewiele ponad minutę. Wśród juniorów do lat 28 Solberg był najlepszy.

- Było fantastycznie - powiedział Solberg. - Sądziłem, że stracę wiele czasu, ale stopniowo budowaliśmy tempo i pod koniec byliśmy bardzo blisko tych gości z przodu. Wiem, że jeszcze dużo nauki przede mną, ale teraz naprawdę mogę powiedzieć, iż uwielbiam jazdę po asfalcie. Zrozumiałem jak działają samochód i opony. Jest zupełnie inaczej niż na szutrze, ale było fajnie.

- Przed startem nie miałem pojęcia jaka będzie moja prędkość. W porządku, przejechałem Monte Carlo, które też jest asfaltowe, ale konfiguracja samochodu jest tam zupełnie inna. Wiele osób pytało mnie na jakiej pozycji chciałbym przyjechać i miałem nadzieję na pierwszą dziesiątkę. Rywalizacja tutaj zawsze jest trudna, pojawia się wielu kierowców, którzy przez całą karierę jeżdżą po asfalcie. Gdy na piątym oesie wykręciłem drugi czas, poczułem się fantastycznie.

Solberg mógł korzystać z doświadczenia swojego ojca - Pettera, obecnego na rajdzie. - Tata naprawdę pomagał mi i Aaronowi z notatkami przy wspólnym oglądaniu onboardów. To dodało mi wiele pewności. W niedzielę używaliśmy nawet tego samego kompletu opon podczas dwóch kolejnych pętli, abym poczuł co dzieje się z samochodem, gdy ogumienie zaczyna słabnąć.

Kolejnym występem Solberga powinien być sierpniowy Rajd Lipawy, druga runda sezonu FIA ERC.

- Wygrałem w Lipawie w zeszłym roku, startując po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że i teraz włączymy się do walki o zwycięstwo - zakończył Oliver Solberg.