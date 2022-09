Gamble zasiadając w Orece 07 Gibson minął linię mety z przewagą nieco ponad dwudziestu trzech sekund nad polskim zespołem Inter Europol Competition reprezentowanym przez Pietro Fittipaldiego, dzielącego obowiązki kierowcy z Fabio Schererem i Davidem Heinemeierem Hanssonem.

- To był absolutnie niewiarygodny wyścig z P39 na P2! Nikt nie sądził, że to możliwe. Fabio miał fantastyczny start na wilgotnym miejscami torze i zaliczył spektakularny awans - powiedział Pietro Fittipaldi. - Potem David miał świetne tempo na swojej zmianie. Pomimo to obawialiśmy się o wynik, ponieważ straciliśmy komplet opon po błędzie Fabio w sesji kwalifikacyjnej. Sądziłem, że rywale będą mieli nowe opony w końcówce, a ja będę walczył o utrzymanie tempa. Rozpocząłem swoją zmianę na piątym miejscu i sam nie wiem jak, ale uzyskiwałem bardzo dobre czasy okrążeń! Wróciłem na drugie miejsce. W końcówce walczyłem i powstrzymywałem Premę. Opony po prawej stronie miały za sobą 4 zmiany, pomimo to dowiozłem drugie miejsce do mety. To nie do wiary. Ogromnie się z tego cieszę

- Nigdy do tej pory nie przeszedłem takiej huśtawki nastrojów w jednym wyścigu, w całej mojej karierze kierowcy - dodał David Heinemeier Hansson. - Nigdy nie zaczynaliśmy z tak niskimi oczekiwaniami, z tak dalekiego pola, aby ukończyć wyścig na drugiej pozycji. Fabio pojechał niesamowitą zmianę. Wreszcie poczułem, że osiągnęliśmy więcej, niż można było. Wszystko się udawało, wszystko „klikało”, a czasy okrążeń były świetne. Zobaczyć, jak Pietro kończy wyścig na P2 to było niesamowite. To trudny sezon dla nas, więc wspaniale jest czuć radość po wyścigu, to ogromny impuls.

- To było dobre! Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć zapis wideo z pokładu samochodu z moich przejazdów. Początek był nieco szalony, gdy na torze były wilgotne miejsca. Trzeba było uważać nawet na okrążeniu formującym, ale ja uwielbiam takie warunki. Wyprzedziłem wielu rywali, awansując z 39 na 1 miejsce i stoczyłem po drodze wiele świetnych pojedynków - przekazał Fabio Scherer.

Tymczasem Prema, z Louisem Deletrazem, Ferdinandem Habsurgiem i Junaem Manuelem Correą, dzięki zajęciu trzeciego miejsca jest o krok od tytułu w LMP2. Do finałowej rundy w Portimao przystąpią z 24-punktową przewagą nad Panis Racing, z maksymalnie 26 oczkami do zdobycia.

Wspomniany Panis Racing i ruszający z pole position Cool Racing zamknęli pierwszą piątkę.

Szwajcarska ekipa Cool Racing prowadziła na początku wyścigu z Yifei Ye za kierownicą. Potem jednak doznali dwóch niepowodzeń, na które złożyły się wycieczka poza tor podczas walki z IEC, jak również przebita opona. W obydwóch tych sytuacjach na zmianie w ich aucie zasiadał Nico Lapierre.

Will Stevens dał zespołowi Racing Team Turkey zwycięstwo w klasie LMP2 Pro-Am na fotofiniszu z Alessio Roverą ze stajni AF Corse.

Stevens, zastępujący Jacka Aitkena, wspólnie z Salihem Yolucem i Charliem Eastwoodem dzielił obowiązki prowadzenia pojazdu i przekroczył linię mety zaledwie 0,042s przed Roverą.

→ Galeria zdjęć: 4 Hours of Spa

Pierwsze miejsce w LMP3 zdobył Inter Europol Competition. Za kierownicą Ligiera JS P320 Nissan oznaczonego trzynastką, zmieniali się Charlie Crews, Nico Pino i Guilherme Oliveira. Polski zespół objął prowadzenie w mistrzostwach w tej kategorii.

Oliveira minął linię mety 41 sekund przed Sebastianel Alvarezem jadącym Nissanem DKR Engineering Duqueine D08, co dało polskiemu zespołowi trzecie z rzędu zwycięstwo w klasie.

- Naszym celem na weekend było kontynuowanie tego, co robiliśmy wcześniej - mówił Charles Crew. - Zamierzaliśmy pojechać tak agresywnie, jak to możliwe, ale bez ryzyka. Wszyscy trzej bardzo uważaliśmy na warunki na torze i tempo, aby dotrzeć do mety bez zadrapania samochodu, co się udało. Pit stopy przebiegły idealne, a strategia była absolutnie perfekcyjna. Każdy z naszych postojów odbywał się podczas okresu żółtej flagi, co było idealnym scenariuszem. Fakt, że jestem jedynym brązowym kierowcą w załodze, dał nam dodatkową elastyczność w kwestii zarządzania paliwem

- Ruch na torze był spory, ale fajnie było wyprzedzać rywali, powracając do czołówki, aby zdobyć przewagę nad rywalami i mieć wszystko pod kontrolą - powiedział Nico Pino. - Chcieliśmy kontynuować wspaniałą pracę i cisnąć, gdy to konieczne, nie podejmując żadnego realnego ryzyka.

- Najważniejsze było, aby nie popełnić błędu i utrzymać samochód na torze. Świadomość dużej przewagi była bardzo przyjemna, a samochód spisywał się dziś fantastycznie - dodał. - Każde okrążenie na torze Spa jest wprost magiczne, dlatego wyścig naprawdę mi się podobał, ale teraz już nie mogę doczekać się mojego domowego wyścigu.

Druga załoga IEC w LMP3 - Mateusz Kaprzyk, Noam Abramczyk i James Dayson, była ósma w tej grupie.

- Moja zmiana była bardzo dobra - powiedział Mateusz Kaprzyk. - Nigdy nie jest łatwo wyprzedzać rywali, zwłaszcza, gdy poza linią wyścigową jest trochę mokro. Pomimo to, mam powody do zadowolenia ze swojego startu, szczególnie, że podczas mojego przejazdu udało mi się awansować do czołówki.

Cool Racing z Ligierem #17 przystępowali do rundy w Spa jako liderzy serii w klasyfikacji LMP3. Byli jednak jednymi z pierwszych którzy odpadli z wyścigu. Już w pierwszej godzinie wycofali się z powodu uszkodzenia tyłu samochodu prowadzonego przez Maurice'a Smitha, po kontakcie z Ligierem RLR Msport

W GTE triumfowali Conrad Grunewald, Frederik Schandorff i Mikkel Jensen w Ferrari 488 Kessel Racing, mimo piruetu na torze na początkowych etapach wyścigu.

Czytaj również: Porsche po raz trzeci

WYNIKI