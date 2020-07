Alonso: 2021 sezonem na przygotowanie

Domysły i plotki dobiegły końca. Dziś ogłoszono, że Fernando Alonso wraca do Formuły 1. Hiszpan podpisał umowę z Renault, z którym w latach 2005-2006 zdobył dwa mistrzowskie tytuły. 38-latek trzeci raz zwiąże się z ekipą z Enstone.

Kontrakt podpisano na dwa lata. Renault chce wykorzystać doświadczenie Alonso przy pracach nad zupełnie nowym samochodem, który pojawi się na torach w 2022 roku.

- To dla mnie wyjątkowo szczęśliwy dzień - powiedział Alonso podczas prowadzonej online konferencji prasowej. - Wracam do F1, ale i do zespołu, z którym mam najlepsze wspomnienia. Cieszę się z tego.

- Znam wielu ludzi w Renault, mechaników, inżynierów. Znam ich pasję i wiem jak bardzo są głodni sukcesu.

Rewolucja techniczna, zapowiadana na sezon 2021, mająca w założeniu zrównać szansę zespołów i która ponownie przyciągnęła Alonso do Formuły 1, została z powodu pandemii koronawirusa i wymuszonych oszczędności odłożona w czasie. Asturyjczyk wierzy, że nowe regulacje są szansą dla takich ekip, jak Renault.

- Sądzę, że dzięki nowym przepisom mistrzostwa staną się w 2022 roku bardziej wyrównane i sprawiedliwsze. Rewolucja została jednak opóźniona. Prawdopodobnie moją pierwszą intencją było odejście w 2018 roku, sprawdzenie życia poza F1 i ewentualny powrót po publikacji przepisów na sezon 2021. Z powodu COVID-19 wszystko zostało przesunięte o rok.

- Nadal jednak uważam, że warto być w sporcie już w sezonie 2021. Będzie to dla mnie rok przygotowań po dwuletniej nieobecności. Przygotuję się i zgram z zespołem, by [kolejny] sezon był w pełni udany. Tak jak powiedziałem - jestem szczęśliwy i to dla mnie bardzo ważny dzień.

- Mam nadzieję, że od dzisiaj zobaczymy nieco więcej motywacji i wszyscy nabiorą rozpędu. Jestem świadomy czym będzie sezon 2021 i wiążę nadzieję z 2022 rokiem. Trzeba zbudować wspólnie coś wzbudzającego zaufanie i posiadającego odpowiednie inwestycje i fundamenty - to wszystko znalazłem w Renault.