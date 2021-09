Sezon 2022 przyniesie nie tylko poważną rewolucję techniczną, ale i kilka roszad w składach zespołów. Jedną z ważniejszych jest zmiana w Mercedesie. Po pięciu sezonach z ekipą pożegna się Valtteri Bottas, a zastąpi go George Russell.

Współpraca Hamiltona i Bottasa zaowocowała już czterema tytułami dla Mercedesa, a pomiędzy kierowcami nie dochodziło do poważnych konfliktów. Dla ekipy z Brackley to miła odmiana po burzliwych relacjach Brytyjczyka z Rosbergiem.

Wielu obserwatorów uważa, że Russell mocno przeciwstawi się Hamiltonowi, jednak Wolff zapewnia, iż ma plan, by nie doszło do żadnych tarć.

- Russell udowodnił, że zasługuje na najlepszy samochód, a my musimy odpowiednio go „dostroić” do sytuacji panującej w Mercedesie - powiedział Wolff oficjalnemu serwisowi F1. - Presja będzie o wiele większa, ponieważ spotka się z niesamowitym partnerem, posiadającym wielkie rekordy. Ważne abyśmy go odpowiednio „skalibrowali”.

- W przeszłości widzieliśmy sytuacje, w których się nie udało. Lewis był częścią jednej z nich. Myślę, że zespół nie zrozumiał wtedy właściwie, co może się wydarzyć. Uważam, że teraz jesteśmy lepiej przygotowani. Jednak mimo wszystko, George ma ambicje zostania mistrzem świata w przyszłości, a Lewis chciałby dorzucić kolejny tytuł. Chodzi więc o właściwe nastawienie.

Wolff zapewnia jednocześnie, że nie zamierza pozbawiać Russella szans na wymarzony laur.

- Sądzę, że trzeba szanować również podejście tego drugiego kierowcy. Nie wsadzamy do samochodu kogoś, kto nie ma ambicji, by naciskać zespołowego kolegę i walczyć o zwycięstwa i mistrzostwo. To jasne. Potrafię więc spojrzeć z perspektywy George’a i spróbuję przedyskutować z nim, co to oznacza dla dynamiki w zespole. On jest bardzo inteligentny i na pewno to zrozumie.

- Jeśli pojawi się samochód, który będziemy mogli rozwijać i walczyć nim o mistrzostwo, George na pewno dostanie taki sam bolid jak Lewis. Ma tempo, w kwalifikacjach jest bardzo, bardzo szybki. Będzie dobrze - przekonuje Toto Wolff.