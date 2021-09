Fernando Alonso oraz Esteban Ocon zakwalifikowali do wyścigu na Monzie dopiero na 13. i 14. miejscu, a niedzielne Grand Prix ostatecznie zakończyli na ósmej i dziewiątej pozycji.

Pozytywnym aspektem jest to, że Alipne uciekło w klasyfikacji generalnej szóstemu zespołowi, jakim jest AlphaTauri.

Polak przyznał, że od samego początku zespół wiedział, że ich bolidy będą miały problemy na włoskim torze.

- Sądzę, że w Soczi będzie lepiej. Nie jest to idealny tor dla nas, ale z pewnością będziemy w lepszej predyspozycji niż na Monzie. Powinniśmy wrócić do naszego poziomu konkurencyjności i zakończyć kwalifikacje w pierwszej dziesiątce - oznajmił.

- Biorą pod uwagę nasze ostatnie pozycje startowe, oba samochody w punktach to przyzwoity wynik. Wiemy, jakie są nasze mocne i słabe strony. Monza to tor, na którym wiedzieliśmy, że będziemy mieć problemy. Nasz pakiet aerodynamiczny nie jest najlepiej dostosowany do tego rodzaju torów - zakończył.

Marcin Budkowski, Executive Director, Alpine F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images