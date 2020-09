Pozostanie w Mercedesie do końca roku jako konsultant, ale potem zmieni pracę.

Cowell pochodzący z Blackpool w Wielkiej Brytanii najpierw pracował dla Coswortha i BMW w Formule 1, zanim dołączył do Mercedesa w 2004 roku. Nadzorował projekt jednostki napędowej, która pomogła niemieckiemu producentowi zdominować królową sportów motorowych od 2014 roku.

Według plotek Ferrari już próbowało zatrudnić Cowella. Sam inżynier nie zdecydował jeszcze, co chce robić w przyszłym roku.

- Jestem bardzo dumny, że pracowałem dla Mercedesa - powiedział Cowell w podcaście Beyond the Grid. - To są niesamowici ludzie i będę za nimi tęsknił. Jednak czas na zmianę. Szesnaście lat to długi okres, kiedy robisz mniej więcej to samo.

- Podoba mi się rozpoczynanie projektów od czystej kartki papieru - kontynuował. - Moja osobowość lubi dreszczyk emocji przy napotkaniu trudności, wyzwanie, a nawet przerażającą sytuację.

- Od pięciu lat sporty motorowe są ogromną częścią mojego życia i tak już będzie. Nie mam jeszcze w stu procentach pewności, co zamierzam robić. Liczę jednak, że będzie to duże wyzwanie, że będę mógł pomóc firmom, organizacjom, a ostatecznie ludziom.

- Mam wrzesień, październik, listopad i grudzień, aby podjąć decyzję i ją ogłosić - dodał.

Cowell był ostatnio zaangażowany w projekt Pitlane, wspólne przedsięwzięcie Mercedesa i sześciu innych zespołów F1 bazujących w Wielkiej Brytanii, które wykorzystały swoją inżynierię pomagając w walce z Covid-19. Pomoc obejmowała budowę respiratorów.