Formuła 1 zachęca do szczepień

Po tym, jak wiosną ubiegłego roku pandemia koronawirusa zatrzymała cały światowy sport, Formuła 1 była jedną z pierwszych, które wróciły do rywalizacji. Choć kończący się właśnie w Abu Zabi sezon udało się rozegrać bez dużych komplikacji (odwołane wyścigi zostały „płynnie” zastąpione innymi lokalizacjami), włodarze zdają sobie sprawę, że nowe warianty wirusa mogą doprowadzić do zakłóceń.

Tuż przed finałem sezonu, do którego Verstappen i Hamilton przystępują z taką samą liczbą punktów, F1 wydała krótki film z kierowcami zachęcającymi fanów do szczepienia.

- Ponownie robimy rzeczy, które kochamy, ale COVID jeszcze nie odszedł - przestrzegł Lewis Hamilton.

- Proszę, zrób to - apeluje Verstappen.

- Zaszczep się. Myślę, że to rozsądna rzecz - stwierdził Sebastian Vettel. - Musimy trzymać się razem i postępować tak samo - mówi Fernando Alonso.

- Miejmy nadzieję, że to sposób, by zmniejszyć ryzyko - mówi Ricciardo. - Więc zachęcam wszystkich do tego - dodał Mick Schumacher.

Film kończący się zdaniem: „Odegraj swoją rolę, zaszczep się” pokazuje również wypowiedzi Jeana Todta, prezydenta FIA, oraz Stefano Domenicaliego, szefa F1.

- Szczepionki i dawki przypominające są tym, co pomoże nam przezwyciężyć tę pandemię - przekazał Domenicali. - Musimy zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i iść naprzód. Przyjąłem szczepionkę oraz dawkę przypominającą i proszę wszystkich, aby zrobili tak samo.

- Formuła 1 idzie do przodu i prosimy wszystkich, aby odegrali w tym swoją rolę.