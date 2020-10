Gasly zostanie w AlphaTauri

Gasly jest rewelacją bieżącej rywalizacji. Francuz po ponownym dołączeniu do Toro Rosso/Alpha Tauri imponuje formą. Kulminacyjnym momentem było jego zwycięstwo w Grand Prix Włoch na torze Monza.

24-latek zajmuje obecnie dziewiąte miejsce wśród kierowców, mając na koncie 63 punkty. Zaledwie jeden mniej od Alexa Albona, który zastąpił go w Red Bull Racing. Niepewna przyszłość Taja wznieciła spekulacje, że Gasly mógłby ponownie zasilić barwy głównego zespołu austriackiego koncernu.

Sam zainteresowany po piątym miejscu w Grand Prix Portugalii, powiedział:

- Zobaczymy co z przyszłym sezonem. Ostatecznie to Red Bull decyduje, co chce zrobić ze swoimi kierowcami. Ja muszę się tylko upewnić, iż pozostanę w formie. Jednak osiągi nie są obecnie jedynym warunkiem otrzymania miejsca w F1.

- Nie mam na to wpływu. Po prostu ciężko pracuję. Zdobyłem więcej punktów dla Toro Rosso [i AlphaTauri] niż jakikolwiek inny kierowca i miejmy nadzieję, że w końcu zostanę za to nagrodzony.

Jeśli Gasly liczył, że ponownie dołączy do Red Bull Racing, złudzeń pozbawił go Helmut Marko, doradca producenta energetyków.

- Podjęliśmy decyzję w sprawie Gasly’ego - powiedział Marko na antenie RTL. - Będzie jeździł w AlphaTauri, a nazwisko jego zespołowego partnera ogłosimy najpóźniej po Grand Prix Bahrajnu [29 listopada].

Z kolei jeśli Albon pożegna się z RBR, jego następcami mogą zostać Sergio Perez lub Nico Hulkenberg.