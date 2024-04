Leclerc oddaje hołd Bianchiemu

Jules Bianchi miał poważny wypadek w Grand Prix Japonii 2014. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł w lipcu, w kolejnym roku.

Bianchi był mentorem Charlesa Leclerca, który nie ukrywał, że Francuz miał ogromny wpływ na jego karierę i zdecydowanie zmienił jej bieg. Rodziny obydwu kierowców miały ze sobą bliskie relacje.

Mimo że tragiczne wydarzenie na Suzuce w 2014 roku miało miejsce w październiku, a nie w kwietniu, to odbywająca się właśnie runda w Japonii upamiętnia dziesiątą rocznicę tego wypadku.

Leclerc ku pamięci Bianchiego przygotował na ten weekend specjalne barwy kasku. Jest to schemat kolorystyki, z jakiej korzystał jego przyjaciel jeżdżąc w 2014 roku w ekipie Marussia. Malowanie zawiera również numer startowy 17, który po tamtym wydarzeniu został wycofany z użycia przez FIA.

- Oczywiście to bardzo wyjątkowe miejsce i kiedy tu przyjeżdżam, mam w pamięci Julesa - powiedział Leclerc, pytany przez Motorsport.com o rocznicę.

- Myślę o Julesie bardzo często, bo to właśnie on pomógł mi tu dotrzeć. Już w 2010 roku rozmawiał z Nicolasem Todtem, moim menedżerem, aby wesprzeć mnie w drodze do F1. Zmienił bieg mojej kariery - kontynuował. - Zawsze mieliśmy bliskie relacje, a nasze rodziny nadal są bardzo zżyte.

- W ten weekend mam specjalny kask ku jego pamięci. Oczywiście, jak zawsze, (Jules) jest w moim sercu i będzie bardzo ważne, aby dobrze pojechać w ten weekend - podkreślił.

Kask Charlesa Leclerca Autor zdjęcia: Charles Leclerc

Dwaj francuscy kierowcy w obecnej stawce F1 także oddali hołd Bianchiemu w Suzuce. Esteban Ocon sugerował, że jego rodak mógł zostać mistrzem świata.

- To tragiczny dzień - powiedział Ocon pytany o swoje wspomnienia. - Jules reprezentował naszą nadzieję we francuskim sporcie motorowym. Był wschodzącym talentem i z pewnością odniósłby sukces. Często bywałem w Brignoles [tor kartingowy] i wielokrotnie widziałem go jeżdżącego z Charlesem. To smutne, ale musimy się ścigać. To właśnie by zrobił i to właśnie robimy.

Kolega Ocona z zespołu Alpine, Pierre Gasly, wspomniał o Bianchim jako o kimś, kto inspiruje młodych francuskich kierowców.

- Jules na zawsze będzie zapamiętany takim, jakim był - powiedział Gasly. - Oczywiście jako kierowca, ale także jako niezwykle życzliwy człowiek.

- Był wzorem dla wielu kierowców, szczególnie we Francji. Wciąż pamiętam, kiedy byliśmy w francuskim zespole ze wszystkimi młodymi kierowcami, takimi jak Anthoine Hubert, Esteban i wieloma innymi dzieciakami. Postrzegaliśmy go jako kolejną wielką gwiazdę w F1. Myślę, że wszyscy zgadzają się, że ostatecznie trafiłby do Ferrari. Zawsze będę o nim pamiętał - dodał.

