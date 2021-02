Obecnie każdy wjeżdżający do Wielkiej Brytanii musi spędzić dwa tygodnie na kwarantannie. Dopiero po tym okresie izolacji może przekroczyć granicę. Jest kilka wyjątków, ale bardzo niewiele.

Powyższa sytuacja jest bardzo problematyczna dla Haas F1 Team. Zespół składa samochód na sezon 2021 w swojej bazie w Banbury. Zwykle ta praca była wykonywana we Włoszech, przy współpracy z Dallarą. Jednak w oparciu o zmienione przepisy, w nowym sezonie będzie wykorzystywane podwozie z 2020 roku, jedynie z niewielkimi modyfikacjami. Haas zmienił więc procedury i sam składa bolid.

Samochody na tegoroczne mistrzostwa generalnie są już gotowe, a ostateczny montaż mógłby zakończyć się w połowie lutego. Jednak inżynierowie Ferrari [red. Haas korzysta z silników włoskiego producenta], odpowiedzialni za jednostki napędowe, nie mogą wjechać do Wielkiej Brytanii.

Silniki są już w bazie Haas F1, ale zespół nie może ich zainstalować we własnym zakresie, a tym samym uruchomić bolidów. To zadanie leży wyłącznie w gestii inżynierów z Maranello. Jednak w okresie przygotowań do sezonu, niekorzystnym byłoby wyłączenie pewnej grupy ludzi z pracy, na okres dwóch tygodni.

Sytuację pogarsza fakt, że szef Haasa - Günther Steiner, ze względu na te same ograniczenia, utknął w Stanach Zjednoczonych i nie nadzoruje pracy zespołu.

W zaistniałych okolicznościach Haas dokończy montaż bolidów, bez silników. Jednostki napędowe natomiast zostaną zamontowane i uruchomione dopiero w Bahrajnie, w przededniu oficjalnych testów w marcu. Tym samym Haas wcześniej nie ma możliwości zaliczenia shakedownu ani dnia filmowego.