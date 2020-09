Hamilton oszołomiony rekordami

Na torze Mugello Hamilton odniósł swoje 90. zwycięstwo w Formule 1. Już tylko jeden triumf dzieli go od wyrównania rekordu Schumachera. Brytyjczyk wygrał prawie 35 procent wyścigów, w których wystąpił. W przypadku Niemca wskaźnik ten wynosi niespełna 30 procent.

- To jest aż nierealne - powiedział Hamilton. - Oczywiście to niesamowity przywilej mieć taką szansę, świetny zespół i samochód, którym można walczyć w każdy weekend. Zawsze jestem wdzięczny ludziom, którzy ciężko pracują. Ja to tylko ogniwo w całym łańcuchu.

Grand Prix Toskanii było szóstym tegorocznym zwycięstwem Hamiltona. Pozostałe trzy wyścigi rozstrzygnęli na swoją korzyść: Max Verstappen, Pierre Gasly i Valtteri Bottas - zespołowy kolega sześciokrotnego mistrza świata.

- Kolejne triumfy nie przychodzą lekko, gdy każdego weekendu naciska cię tak świetny kierowca, jak Valtteri, nieustannie przesuwający granice. Nigdy nie sądziłem jednak, iż będzie łatwo - zakończył Lewis Hamilton.

Grand Prix Rosji odbędzie się w dniach 25-27 września.