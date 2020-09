Stroll stracił podium

Stroll wypadł z toru na 43 okrążeniu. Jego RP20 obrócił się w zakręcie Arrabbiata 2 i z dużym impetem uderzył w bariery. Kanadyjczyk meldował o uszkodzonej lewej tylnej oponie. Tuż przed wypadkiem 21-latek jechał na czwartej pozycji, niewiele ponad sekundę za Danielem Ricciardo.

- Wielka szkoda, że dziś nie dojechałem - powiedział Stroll. - Nie wiem czy to był kapeć, czy zawiodło zawieszenie. Musimy się temu przyjrzeć. Czułem jakby to był kapeć, ale przy tej prędkości trudno to jednoznacznie stwierdzić. Przeanalizujemy to i znajdziemy przyczynę.

- Mieliśmy dziś świetne tempo, wystarczające na podium. Polowaliśmy na Ricciardo i zapowiadało się ekscytująco.

Szef zespołu Racing Point, Otmar Szafnauer również nie miał gotowej odpowiedzi, co spowodowało obrót, jednak zasugerował, że do przygody Kanadyjczyka przyczynić się mogły odłamki elementów innego samochodu.

- Lance początkowo sądził, że to przebicie i tak nam zameldował - powiedział Szafnauer. - Natychmiast przyjrzeliśmy się ciśnieniu w oponie. Wynosiło ono zero, ale było to już po uderzeniu w barierę. Wcześniej nie. Musimy się więc dowiedzieć co to było.

- Potem obejrzeliśmy powtórki, Lance również i uważa, że kawałek karbonu mógł dostać się pod jego lewą tylną oponę i spowodować kapcia, a następnie obrót - wyjaśnił szef ekipy z Silverstone.