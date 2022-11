W lipcu Sebastian Vettel ogłosił, że po sezonie 2022 zakończy swoją 15-letnią karierę, która zaowocowała czterema mistrzostwami świata i ugruntowała jego pozycję jako jednego z najlepszych kierowców wszechczasów w F1.

Niemiec przyznał, że nie może się doczekać zmiany tempa życia i możliwości spędzenia większej ilości czasu z rodziną. Lewis Hamilton uważa jednak, że ​​35-latek w pewnym momencie wróci jeszcze do sportu.

- Prawdopodobnie wrócisz. Widzimy, że inni kierowcy wracają. Formuła 1 ma sposób na wciągnięcie cię z powrotem, zauważyliśmy to u wielu innych kierowców - powiedział Hamilton podczas konferencji prasowej w Abu Zabi.

Czytaj również: Alonso żegna Vettela

Sebastian Vettel ma otwarte opcje rywalizacji w innych kategoriach, ale chce najpierw odpocząć od sportów motorowych.

- Myślę, że naturalnie patrzysz na inne rzeczy, ale nie wiem jeszcze, jaka jest odpowiedź. Na początku chciałbym nie robić nic, a potem zobaczę, co się stanie. Mam też wiele innych rzeczy w głowie, inne zainteresowania i pomysły poza wyścigami. Ale tak, oczywiście robiłem to od tak dawna i było to ważne miejsce w moim życiu. Trudno będzie powiedzieć, że nie będę za tym tęsknić, ale zobaczymy jak bardzo - przyznał Vettel.

Niemiec przyznał, że jego zainteresowanie idzie także w kierunku rajdów samochodowych, jednak widzi on dużą trudność w prowadzeniu rajdówki na wysokim poziomie.

Kiedy Fernando Alonso został zapytany, czy Vettel jego zdaniem będzie chciał wrócić, tak jak Hiszpan w 2021 roku, kierowca Alpine przyznał, że okoliczności związane z jego odejściem na emeryturę w 2018 roku były inne.

- Nie wiem, jakie są teraz jego emocje, ale w 2018 roku nawet na przednim skrzydle widniał napis "do zobaczenia wkrótce" i to nie było pożegnanie. W pewnym sensie w mojej głowie zawsze były nowe zasady w F1 i okazja do powrotu. Miałem wtedy na myśli różne wyzwania. Nie miałem już głowy do Formuły 1, ale ją kochałem - przyznał Fernando.