Choć wspomnianego wywiadu Piquet udzielił już ponad pół roku temu, cytaty trafiły do szerszego grona odbiorców dopiero teraz i wywołały niemały skandal. Trzykrotny mistrz świata wypowiadając się na temat kolizji między Hamiltonem a Maxem Verstappenem z Grand Prix Wielkiej Brytanii 2021 określił tego pierwszego w sposób obelżywy i rasistowski.

Słowa Piqueta potępiły m.in. F1, FIA, Mercedes, a samego kierowcę wsparły niektóre z pozostałych ekip - Ferrari i Aston Martin.

Sam Hamilton wypowiedział się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Najpierw w języku portugalskim napisał: - Skoncentrujmy się na zmianie sposobu myślenia.

W kolejnym wpisie dodał: - To coś więcej niż język. Ten archaiczny sposób myślenia musi zostać zmieniony. Nie ma na niego już miejsca w dzisiejszym świecie. Takie postawy naznaczały moje życie i byłem ich celem.

- Było dużo czasu na naukę. Teraz przyszła pora, by działać.

Wcześniej jeden z kibiców wpisał na Twitterze: - A co jeśli Lewis Hamilton napisał właśnie na Twitterze: „Kim do cholery jest Nelson Piquet?”, a następnie zamknął Twittera? Siedmiokrotny mistrz świata zareagował na ten wpis, udostępniając go i dodając „Wyobraź sobie”.