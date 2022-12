Nico Hulkenberg po trzech latach przerwy w przyszłym roku wróci do regularnych startów w Formule 1. W zespole Haas zajął miejsce Micka Schumachera zostając partnerem Kevina Magnussena.

W ostatnim okresie nie był jednak całkowicie wykluczony z królowej sportów motorowych. Jako rezerwowy Racing Point i Astona Martina wziął udział w pięciu wyścigach, kiedy musiał wkroczyć, by zastąpić Sebastiana Vettela, Sergio Pereza czy Lance'a Strolla.

Haas natomiast po „przejściowym” dla nich sezonie 2021, gdy zajęli ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, w minionej kampanii był ósmy wraz z nastaniem nowej ery technicznej. Chcąc jeszcze dalej piąć się w górę stawki, postawili na duże doświadczenie Hulkenberga.

Gunther Steiner pytany dlaczego sięgnęli po Hulkenberga, stwierdził: - Zawsze był szybkim kierowcą, ale przez większość kariery trafiał do złych zespołów w niewłaściwym czasie. Natomiast za każdym razem wykonywał dobrą robotę.

- Po prostu nigdy nie miał luksusu bycia w jednej z trzech najlepszych ekip, gdy jeszcze tyle stajni liczyło się w walce o najwyższe lokaty. Nie trafiła mu się szansa pokazania na co go stać, a wszyscy oceniają go na tej podstawie - dodał.

- Teraz wraca i zobaczymy, jak długo będziemy w stanie utrzymać go naprawdę zmotywowanego. To jest moja następna misja - dodał. - W każdym razie jego doświadczenie jest dobre, bo jeździł już dla innych formacji ze środka stawki.

