Wydarzeniem weekendu w Soczi było setne zwycięstwo Hamiltona. Brytyjczyk w szalonej końcówce Grand Prix Rosji podjął - naciskany przez zespół - właściwą decyzję i w porę zjechał po opony przejściowe.

Hamilton debiutował w sezonie 2007. Osiągnięcie stu zwycięstw zajęło mu ponad czternaście lat. Walczący o swoje ósme mistrzostwo, kierowca pozostanie w Formule 1 jeszcze minimum dwa lata. 36-latek związał się kolejnym kontraktem z Mercedesem.

Brawn wyraził podziw dla wyczynu Hamiltona, podkreślając, że jeszcze niedawno wydawało się, iż trudno będzie się zbliżyć - a co dopiero pobić - do rekordu 91 triumfów, wyśrubowanego przez Michaela Schumachera.

- To kamień milowy. Nikt nie sądził, że ktokolwiek do niego dotrze - przekazał Brawn w swoim podsumowaniu weekendu. - Do tej pory liczba 91 należąca do Michaela Schumachera wydawała się zbyt odległa, by ktokolwiek mógł się zbliżyć.

- Jednak potem pokonał go Lewis, a teraz dotarł do setki. Nic go nie powstrzymało.

Mercedes i co za tym idzie Hamilton nie dominują w tym sezonie tak mocno, jak w latach poprzednich. Wyzwanie mistrzom świata rzucił Red Bull Racing wraz z Maxem Verstappenem. Coraz groźniejsi są też rywale z McLarena, a do walki o najwyższe lokaty chce wrócić Ferrari.

Brawn przewiduje jednak, że Hamilton będzie w stanie powiększyć swój dorobek.

- Kto wie, na jakiej liczbie to się skończy? Będzie z nami co najmniej te kilka lat. Każdego roku będzie wygrywał wyścigi. Nie sądzę, byśmy mogli mówić o 200, ale z pewnością osiągnie dwadzieścia kolejnych. Nadal jest bardzo konkurencyjny i zmotywowany.

- To niesamowite i wielkie gratulacje dla niego. Setka - nikt nigdy nie sądził, że zostanie osiągnięta - zakończył Ross Brawn.