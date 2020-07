Kierowcy przyklękną w Austrii?

Po śmierci George'a Floyda na świecie wzrosły nastroje antyrasistowskie. Protesty odbywają się w różnych częściach świata. Celem jest zwrócenie uwagi na prawa mniejszości. Swoje zaangażowanie potwierdziła również Formuła 1, rozpoczynając kampanię #WeRaceAsOne. Szczególnie zaangażowany w podobne inicjatywy jest Lewis Hamilton, a jego zespół - Mercedes zmienił tradycyjne srebrne malowanie swoich samochodów. W11 przybrały czarne barwy.

Hamilton już wcześniej zapowiedział, że zamierza przyklęknąć w Austrii w charakterystycznym geście. Niewykluczone, że dołączą do niego również inni kierowcy. Plany z tym związane ujawnił Lando Norris.

- Niektórzy kierowcy już o tym rozmawiali - powiedział Norris w wywiadzie udzielonym PA Sports. - Jeśli miałoby się coś takiego zdarzyć, wszyscy kierowcy powinni wziąć w tym udział. Zostanie to omówione po piątkowej odprawie ze Stowarzyszeniem Kierowców Grand Prix.

- Zrobimy co w naszej mocy, aby pokazać, że zależy nam na szacunku wobec wszystkich. Zrobimy to, co właściwe, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Chcę mieć lepsze wyniki niż jakikolwiek inny kierowca, ale każdy powinien mieć równe szanse i być identycznie traktowany. To niesprawiedliwe, kiedy ludzie są traktowani inaczej ze względu na swoje pochodzenie.

- Ten sport dociera do milionów ludzi i im więcej zrobimy jako kierowcy, zespoły i społeczność Formuły 1, tym większy będzie to miało wpływ - podsumował Lando Norris.

Grand Prix Austrii odbędzie się w najbliższą niedzielę 5 lipca.