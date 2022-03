Zespoły Formuły 1 szykują się do ostatniego sprawdzianu przed rozpoczęciem tegorocznej rywalizacji. Sprzęt większości ekip dotrze do Bahrajnu już dziś.

Problem ma Haas. Jak donosi Auto Motor und Sport, jeden z pięciu samolotów używanych przez Formułę 1 do celów transportowych utknął w Stambule na skutek usterki technicznej. Ładunek zespołu - dwa samochody oraz zaplecze i części - nadal pozostaje w Doncaster. Trwają poszukiwania alternatywnego rozwiązania. Niewykluczone, że sprzęt poleci do Lipska, a stamtąd do Bahrajnu, docierając na miejsce dopiero we wtorek wieczór.

Gunther Steiner, szef zespołu, przyznał, że zagrożony jest udział Haasa w pierwszym dniu testów, czyli w czwartek.

- Być może będziemy musieli zrezygnować z pierwszego dnia - powiedział Steiner. - Pozostałe zespoły są dwa dni do przodu z przygotowaniami.

Gdyby Haas faktycznie musiał opuścić czwartkową część testów, F1 może potraktować to jako siłę wyższą i zespół mógłby otrzymać dodatkowy dzień na swój użytek.

Haas w ostatnim czasie targany jest problemami. Testy w Barcelonie w dużym stopniu zostały ograniczone przez usterki. Jeszcze w ich trakcie Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W konsekwencji amerykański zespół rozstał się z firmą Uralkali oraz Nikitą Mazepinem. Trwają poszukiwania kierowcy, który zostanie partnerem Micka Schumachera.

