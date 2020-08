Po Grand Prix Węgier obu kierowców Haasa: Kevina Magnussena i Romaina Grosjeana ukarano doliczeniem 10-sekund do łącznego czasu wyścigu. Duńczyk spadł z dziewiątej na dziesiątą pozycję co kosztowało go jeden punkt. Powodem sędziowskiego dochodzenia były komunikaty radiowe z instrukcją zjazdu do alei serwisowej na sam koniec okrążenia formującego. W obu VF-20 założono opony przeznaczone na suchą nawierzchnię.

Okazało się, że takie polecenia są sprzeczne z art. 21.1 regulaminu sportowego FIA, który dotyczy pomocy udzielonej kierowcy w czasie okrążenia formującego.

- Powinno się od tego odejść - mówił rozczarowany Günther Steiner, szef Haas F1 Team. - Nie wydaje mi się, aby takie rzeczy musiały być zabronione. W przeciwnym wypadku mogą ścigać się księgowi.

Michael Masi, dyrektor wyścigowy F1, potwierdził, że federacja w porozumienia z władzami serii jest gotowa na rewizję kontrowersyjnych regulacji.

- Porozmawiamy o tym ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w tworzenie przepisów - powiedział Masi podczas rywalizacji na Silverstone. - Dyrektywa techniczna, o której mówi Günther nie różni się od innych zapisów, które mogą wymagać korekty. Ten proces już trwa.

Spytany czy sugestię zmiany zapisu dotyczącego instruktażu radiowego wniosły również inne zespoły, Masi odpowiedział: - Nie, w rzeczywistości to inicjatywa FIA.

- Zasugerowaliśmy wspólną dyskusję, aby rozmowy odbyły się na każdym szczeblu procesu decyzyjnego - zakończył Michael Masi.