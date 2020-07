Kryzys wpłynął na decyzję Renault

Po środowym potwierdzeniu, że Fernando Alonso wróci do Formuły 1 z Renault w 2021 roku, z niektórych stron pojawiła się krytyka, że ruch ten zdyskredytował Akademię Renault.

Guanyu Zhou i Christian Lundgaard to dwaj główni juniorzy Renault, szykowani do startów w Formule 1. Zespół jednak ich jeszcze nie awansował do królowej sportów motorowych. Tłumaczą to tym, że nie byli w stanie w pełni ocenić umiejętności swoich podopiecznych z powodu braku wyścigów w sezonie 2020.

- To ważna kwestia, ponieważ już mogę się spodziewać, że nasza decyzja o ponownym zatrudnieniu Fernando będzie postrzegana jako brak zainteresowania lub lojalności wobec własnego projektu Renault Sport Academy - powiedziała Abiteboul.

- Zapewniam, że tak nie jest. Plan akademii polegał na tym, aby jej wychowanek dołączył do Formuły 1 w 2021 roku i kto wie, może tak się stanie - kontynuował. - Jednak spójrzmy prawdzie w oczy. W tym roku kryzys wpłynął na wiele rzeczy, z których jedną jest opóźnienie rozpoczęcia sezonu, a zatem przesunęła się możliwość oceny wyników dwóch starszych juniorów z naszego programu, którymi są Guanyu Zhou i Christian Lundgaard.

- Obaj mieli bardzo udany weekend [w Austrii, Formuła 2], w szczególności Zhou mógł wygrać wyścig, a Christian był czwarty w swoim pierwszym starcie bez testów zimowych - dodał. - Bardzo poważnie podchodzimy do akademii, szczególnie do tych dwóch osób, a plan wciąż pozostaje aktualny, aby zobaczyć, jak mogą dołączyć do Formuły 1.