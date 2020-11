Kubica był jednym z najlepszych

Permane związany jest z Formułą 1 od ponad 30 lat. Zaczynał w Benettonie, kiedy zespół bazował jeszcze w Witney i pozostał w nim po przenosinach do Enstone i kolejnych zmianach nazwy. Obecnie jest dyrektorem sportowym Renault F1 Team.

Z Kubicą Permane miał okazję współpracować w sezonie 2010. Polak znany jest w F1 ze swojego zmysłu technicznego i właśnie tę zaletę wskazał również brytyjski inżynier.

- Należał do najlepszych. Bez wątpienia - powiedział Permane w podcaście Beyond the Grid. - On po prostu żył i oddychał [Formułą 1]. Robił wszystko co możliwe, aby samochód był szybszy. Było to bardzo imponujące. Naprawdę cieszyłem się współpracą z nim.

- Pamiętam jedno okrążenie. Zakwalifikował się w Japonii, wydaje mi się, że jako drugi lub coś w tych okolicach [Kubica miał wtedy czwarty czas i ruszał trzeci po karze dla Lewisa Hamiltona]. Kiedy wysiadł z samochodu, był kompletnie biały. Cały się trząsł i powiedział: „Nie mogę teraz rozmawiać, muszę usiąść na chwilę”. Dodał, że nigdy nie złożył takiego okrążenia i w żadne nie włożył tyle wysiłku.

- Nie wiem czy wystraszył się tego, ale był dość emocjonalnym facetem. Podobna rzecz wydarzyła się, kiedy testował z nami w Walencji [2017 rok]. Wysiadł z samochodu po całym dniu jazd i siedział sam przez kilka chwil. Nie wiem czy nie mógł rozmawiać, czy był tak zaaferowany, ale po prostu siedział w ciszy. Myślę, że dzień powrotu do samochodu był dla niego bardzo emocjonalny.

W 2011 roku Polak miał kontynuować starty w zespole Lotus-Renault. Na przeszkodzie stanął jednak wypadek w Rally Ronde di Andora. Permane wrócił do tamtych wydarzeń.

- Pamiętam dokładnie, co się wtedy działo. Zwołano nadzwyczajne spotkanie. Wydaje mi się, że w niedzielę rano. Zorganizował je Gerard Lopez, który był wtedy nie tyle szefem, co prezesem zespołu. Mieliśmy burzę mózgów i zastanawialiśmy się, co możemy zrobić.

- Robert był wyłączony, nie wiadomo było na jak długo. Generalnie niewiele wtedy wiedzieliśmy. Było całkiem jasne, że zastąpienie takiego kierowcy w tak krótkim czasie jest niemożliwe. Nie było „w pobliżu” ani [Fernando] Alonso czy [Michaela] Schumachera. A [Kubica] właśnie na takim był poziomie.

Na miejsce Kubicy ekipa Lotus-Renault zatrudniła wtedy Nicka Heidfelda.