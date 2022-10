Obowiązujący od zeszłego roku, limit wydatków w Formule 1 co jakiś czas wspominany był przez kierowców i szefów zespołu, ale od czasu weekendu w Singapurze jest najgorętszym tematem w padoku.

FIA w poniedziałek - początkowo miała to zrobić wczoraj - poinformuje, które zespoły zmieściły się w limicie wynoszącym 145 milionów dolarów amerykańskich. Wtedy okaże się czy spekulacje mówiące o dwóch ekipach, które dopuściły się naruszenia przepisów, są prawdziwe. Podejrzani to Aston Martin i Red Bull Racing - zwłaszcza ci drudzy wzbudzają wielkie zainteresowanie, ponieważ „nadwyżka” ma być znacząca, a ponadto pojawiła się w sezonie zaciętej rywalizacji z Mercedesem.

Dla Hamiltona sprawa dotrzymania limitu budżetowego jest kluczowa. Zauważa on, że Mercedes z racji ograniczonych wydatków musiał w zeszłym roku wstrzymać swój rozwój, a rywale z Red Bulla „nieustannie” przygotowywali poprawki.

Pytany czy byłoby szkodą dla Formuły 1, gdyby okazało się, że niektóre zespoły nie dotrzymały limitu, siedmiokrotny mistrz świata odparł:

- Na pewno, ponieważ podważyłoby to wartości i integralność naszego sportu - powiedział Hamilton. - Pamiętam zeszły rok. Jako kierowca, zawsze prosisz o poprawki.

- Na Silverstone otrzymaliśmy nasze ostatnie aktualizacje i były warte trzy dziesiąte części sekundy. Jestem całkiem pewien, że kosztowały mniej niż milion. Być może z czasem ich wyprodukowanie stałoby się droższe.

- Pamiętam, że później potrzebowałem kolejnych poprawek. Widziałem potem ich [Red Bulla] ciężarówki i aktualizacje dodawane do tamtego samochodu. Pomyślałem: „Jezu, będzie bardzo trudno ich pokonać, jeśli nadal będą przywozić poprawki”.

- Wszystko powiązane jest z rozwojem. Gdybyśmy mieli o pół miliona więcej do wydania, nasza sytuacja byłaby inna w kilku następnych wyścigach. Moglibyśmy z łatwością wprowadzić nową podłogę. Jednak my tak nie postępujemy i jestem wdzięczny zespołowi za dokładność i przestrzeganie zasad. Wykonali niesamowitą pracę. Trzeba [limit wydatków] potraktować bardzo poważnie.

Hamilton ma nadzieję, że FIA ogłosi informacje w sposób kompletnie transparentny, by zarówno zespoły, jak i kibice mogli wszystko zrozumieć.

- Uważam, że to konieczne. Musimy zachować przejrzystość ze względu na kibiców. Nie mam wystarczająco dużo informacji. Za kulisami jest wiele rozmów, ale nikt nie wie, co jest prawdą. Mówi się o wielu rzeczach i różnych liczbach.

- Spodziewałem się, że zostanie to już ogłoszone i chciałbym wierzyć, że opóźnienie wynika z poważnego traktowania sprawy. Ufam, że Mohammed [Ben Sulayem, prezydent FIA] traktuje to poważnie i zrobi to, co najlepsze dla sportu. Jeśli doszło do naruszenia, byłoby złe dla dyscypliny, gdyby nie podjęto żadnych działań. Nie wiem jednak czy do czegoś doszło, więc trzeba poczekać.