W miniony weekend w Grand Prix Portugalii, Lewis Hamilton odniósł 92 zwycięstwo w Formule 1 i wyprzedził w statystykach Michaela Schumachera.

Brytyjczyk zbliża się również do wyrównania rekordu siedmiu tytułów Schumachera, co dodatkowo podsyca porównania między dwiema gwiazdami.

Massa współpracował z Niemcem w Ferrari w 2006 roku. W sezonie 2008 walczył z Hamiltonem o mistrzostwo świata.

Brazylijczyk jest zdania, że jeśli chodzi o ciężką pracę, Michael Schumacher nie ma sobie równych, ale Hamilton prawdopodobnie jest bardziej utalentowany.

- Bardzo trudno o to porównanie - stwierdził Brazylijczyk. - Nie jeździłem z Lewisem w tym samym zespole. Tak naprawdę trzeba tworzyć duet, zasiadać w identycznym bolidzie, poznać dane, chcąc zestawić jednego z drugim.

- W każdym razie obaj są niesamowici, utalentowani, inni oraz kompletnymi kierowcami w tak wielu obszarach - kontynuował w podcaście Fast Lane. - Uznałbym, że od strony technicznej to Michael był z przodu. Nie widzę, aby Lewis tak dużo pracował z inżynierami, starając się zrozumieć wszystko od strony technicznej. Nie sądzę, aby znał samochód w stu procentach. Natomiast ma talent i tempo.

- Michael ciężko pracował nad kondycją i był dobry w kwestii zagadnień technicznych. Nie jestem pewien, czy Hamilton również tyle trenuje w kontekście fizycznym i jest tak bardzo zaangażowany w tematy techniczne - uznał. - Mimo to, doskonale radzi sobie ze wszystkim. W kwestii talentu możliwe, że nawet przewyższa Schumachera. Bo nawet, jeśli nie podejmuje się tak ciężkiej pracy, ze wszystkim radzi sobie perfekcyjnie.

Podkreśla, że umiejętności Hamiltona były widoczne już w debiucie w 2007 roku. Walczył o mistrzostwo mimo, że jego partnerem w ekipie był Fernando Alonso.

- Było jasne, że Lewis jest utalentowanym kierowcą, od razu, jak zaczął startować. Nie zdobył tytułu w 2007 roku, ze względu na pewne błędy. Może brakowało doświadczenia w niektórych wyścigach. Zademonstrował jednak swoje umiejętności, że jest w stanie pokonać każdego z kierowców. Był lepszy od Alonso już w pierwszym roku.

- Do tego liczby pokazują jego możliwości. Pobije wszystkie rekordy w Formule 1, ilość zwycięstw i prawdopodobnie będzie miał tyle samo tytułów co Schumacher, co jest niewiarygodne - zakończył.