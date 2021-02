Mazepin i spółka bez rosyjskiej flagi

Sprawa ma związek z aferą dopingową. Wykryto, że Rosja sponsorowała na szeroką skalę, a następnie tuszowała doping swoich sportowców podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, w 2014 roku.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) zaproponowała wykluczenie Rosji z imprez sportowych na cztery lata. Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) skrócił w grudniu karę do dwóch lat. FIA odniosła się do orzeczenia CAS i poinformowała rosyjską federację (Rossiyskaya Avtomobil'naya Federatsiya) o wykładni przepisów.

Rosyjscy kierowcy biorący udział we wszystkich mistrzostwach świata FIA, czyli F1, WRC, WRX, WEC czy Formule E oraz kartingu nie będą mogli ścigać się pod swoją flagą przez najbliższe dwa sezony. Zakazane będzie użycie narodowych symboli oraz słów „Rosja” lub „rosyjski”. Zawodnik będzie mógł występować jako „neutralny sportowiec z Rosji” lub być wpisany na listę jako „Rosja. Neutralny sportowiec”. Słowo „Rosja” może znaleźć się na ubiorze sportowca, o ile znajdzie się na nim odniesienie do „neutralności”. Dozwolone jest użycie skrótu RAF (Rossiyskaya Avtomobil'naya Federatsiya) oraz kolorów flagi. Podczas zawodów organizowanych w Rosji lub po zwycięstwie rosyjskiego zawodnika nie będzie grany hymn.

Werdykt ma wpływ m.in. na Nikitę Mazepina, który zadebiutuje w tym sezonie w Formule 1 jako reprezentant Haasa, czy Nikołaja Griazina, znanego z rajdów. 23-latek z Moskwy razem z pilotem Konstantinem Aleksandrowem przejechał Rajd Monte Carlo jeszcze pod rosyjską flagą. Jego Volkswagen Polo R5 został oklejony przy wykorzystaniu narodowych barw, a z tyłu samochodu widniał napis „From Russia with Love”.

Orzeczenia CAS i WADY nie powinny mieć wpływu na Grand Prix Rosji, które jest chronione zapisami kontraktowymi.

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix and Race Winner Robert Shwartzman, Prema Racing on the podium

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images