Norris współpracuje z McLarenem od 2017 roku, a w F1, w ich barwach, zadebiutował w sezonie 2019. Od tego czasu zdobył dwa podia dla zespołu, to ostatnie w kwietniowym Grand Prix Emilii-Romanii.

Kontrakt Brytyjczyka z McLarenem wygasał po obecnym sezonie, ale w przeddzień Grand Prix Monako ekipa z Woking poinformowała o podpisaniu nowej, wieloletniej umowy.

W wydanym w środę oświadczeniu możemy przeczytać, że Norris zostanie w McLarenie na „2022 rok i dłużej”.

Drugi z kierowców McLarena - Daniel Ricciardo, ma ważny kontrakt do końca sezonu 2023.

- Jestem naprawdę zadowolony, że przedłużyłem współpracę z McLarenem od 2022 roku - powiedział Norris. - Będąc w zespole od prawie pięciu lat, czuję, że jestem częścią tej rodziny i nie wyobrażam sobie rozpoczęcia kolejnego etapu mojej kariery gdziekolwiek indziej. McLaren wspierał mnie w juniorskich seriach. Nauka i rozwój sprawiają mi tutaj ogromną przyjemność.

- Moje zaangażowanie w McLarenie jest oczywiste. Celem jest wygrywanie wyścigów, zostanie mistrzem świata Formuły 1 i chcę to osiągnąć z tym zespołem. Od momentu kiedy dołączyłem do tej ekipy w 2017 roku, stale się rozwijamy i mamy jasne ambicje na przyszłość - dodał.

Szef McLarena, Andreas Seidl, przekazał: - Decyzja w kontekście potwierdzenia wieloletniej przyszłości Lando w McLarenie była bardzo prosta. Jest częścią naszego planu poprawy osiągów, a jego dotychczasowe wyniki, dwa podia dla zespołu w przeciągu roku, pokazały, że jest groźnym konkurentem na torze. Podobnie jak on, mamy duże ambicje co do naszej wspólnej przyszłości i cieszę się, że kontynuujemy tę podróż.

- W osobach Lando i Daniela mamy ogromnie utalentowany i ekscytujący skład kierowców, a to ogłoszenie jest silnym sygnałem zaangażowania w kolejny rozdział historii McLarena, poczynając od 2022 roku - dodał.

