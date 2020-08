Mercedesy i Norris

Za dwójką Mercedesa znalazł się Lando Norris (+0,581), który jako jedyny uzyskał swój najlepszy czas na oponach C3.

Czwarty w klasyfikacji, Nico Hülkenberg (+0.635) zostawił za sobą o 7 tysięcznych kolegę z Racing Point, Lance'a Strolla. Za Charlesem Leclerkiem (+0,707), na siódmym miejscu widnieje Max Verstappen (0,834), który musiał przerwać pierwsze mierzone okrążenie na C4.

Temperatura powietrza wynosiła 23, asfaltu 34 stopnie. Lando Norris rozpoczął na Pirelli z czerwonym paskiem (1.29,236, 1.28,923). Od 20 minuty liderował Charles Leclerc (1.28,346 na C3). Ferrari wymieniło silnik w obydwu samochodach.

Na C4 Lance Stroll zszedł do 1.28,202, Pierre Gasly do 1.28,040, Valtteri Bottas do 1.27,509. Lewis Hamilton zablokował koło w pierwszym sektorze (1.27,526). George Russell wyjechał poza tor na Stowe. W 32 minucie Valtteri Bottas uzyskał 1.27,462. Lewisowi Hamiltonowi zmierzono 1.27,280, choć mistrz świata poprawił tylko pierwszy sektor.

19 minut przed końcem Lando Norris wyprzedził kierowców Mercedesa, korzystając z C3 (1.27,202). Kwadrans przed flagą w szachownicę Valtteri Bottas odzyskał P1 (1.26,784 na C4). Cztery minuty później Lewis Hamilton przebił wynikiem 1.26,621.

Max Verstappen ustanowił rekord pierwszego sektora. Lance Stroll awansował na P4 (1.27,263) - i jadąc już wolno, na Becketts napotkał Verstappena. Nico Hülkenberg wykręcił 1.27,256.