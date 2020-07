Odejście Vettela byłoby stratą dla F1

Vettel opuści Ferrari po sezonie 2020 i nie zdecydował się jeszcze na kolejny krok, wskazując, że chce pozostać w sporcie, ale jednocześnie akceptuje fakt, że może zabraknąć dla niego miejsca.

Vettel wziął udział w spotkaniu nadawanym na antenie Servus TV, telewizji należącej do Red Bulla, gdzie w poniedziałkowy wieczór dołączył do Maxa Verstappena, Christiana Hornera i Pierre’a Gasly’ego.

Wszystkie swoje cztery tytuły zdobył z Red Bullem przed przejściem do Ferrari w 2015 roku

Ekipa z Milton Keynes na kolejne lata ma zakontraktowanego tylko Maxa Verstappena, Alex Albon ma umowę ważną do końca sezonu 2020. Podczas gdy Horner chwalił osiągnięcia Vettela, przekreśla jego możliwość powrotu do RBR.

- Mieliśmy wiele wyjątkowych chwil z Sebastianem - powiedział Horner. - 38 wygranych, cztery tytuły. To był niesamowity okres, nawet na tym etapie jego kariery.

- Gdyby opuścił Formułę 1, byłaby to strata dla tej serii, ale oczywiście czasy się zmieniają - kontynuował. - Mamy dwóch kierowców, którzy wykonują świetną robotę. Trudno byłoby zobaczyć, jak moglibyśmy go teraz ponownie ściągnąć do siebie. Nie spodziewaliśmy się, że będzie dostępny.

- Nigdy nie sądziliśmy, że Ferrari tak brutalnie go wyrzuci, że praktycznie nie dostanie propozycji nowego kontraktu. Mieliśmy naprawdę świetną współpracę z Sebem, a teraz tak samo układa nam się z Maxem.

- Jeśli chodzi o Alexa Albona nie można również zapominać, że rozwija się bardzo dobrze. Obecna sytuacja jest nieoczekiwana - i dla Sebastiana i dla reszty F1.

- Najważniejsze pytanie brzmi: co zrobi Mercedes? Czy Lewis [Hamilton] będzie kontynuował starty, czy nie? Czy utrzymają w składzie Bottasa? Trzeba mieć to na uwadze - zakończył.