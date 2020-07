Oficjalnie: Alonso wraca do Formuły 1

Alonso opuścił F1 po zakończeniu rywalizacji w 2018 roku, po mało udanej, trwającej cztery sezony przygodzie z McLarenem. 38-letni Asturyjczyk zastąpi w Renault Daniela Ricciardo i utworzy duet z Estebanem Oconem.

Zwycięzca 32 wyścigów w Formule 1 wróci do Renault po niespełna dwunastu latach przerwy, rozpoczynając tym samym swój trzeci pobyt w Enstone. Alonso związał się z francuskim producentem w 2002 roku i dostał posadę kierowcy testowego. Awans do wyścigowego fotela zaliczył już w sezonie 2003. Współpraca zaowocowała dwoma tytułami mistrzowskimi - w 2005 i 2006 roku, zarówno wśród kierowców, jak i konstruktorów.

Po sezonie 2007, spędzonym w barwach McLarena, Alonso wrócił do Renault na lata 2008-2009. Rozczarowany osiągami samochodu, przeniósł się na początku dekady do Ferrari. Związek z włoską stajnią nie zakończył się zdobyciem najcenniejszego trofeum i w 2015 pochodzący z Oviedo kierowca kolejny raz dołączył do McLarena. W Woking spędził cztery sezony. Bez szans na walkę o czołowe lokaty wycofał się z najważniejszej wyścigowej serii świata po zakończeniu sezonu 2018.

Umowa z Renault została podpisana na lata 2021-2022.

- Renault to moja rodzina, związana z najmilszymi momentami w Formule 1, czyli dwoma mistrzowskimi tytułami - powiedział Alonso. - Teraz patrzę jednak w przyszłość. Z dumą i ogromnymi emocjami wracam do zespołu, który dał mi szansę na początku mojej kariery, a teraz oferuje mi możliwość powrotu na najwyższy poziom.

- Moje zasady i ambicje są zgodne z projektem zespołu. Zanotowane przez nich postępy sprawiają, że cele na sezon 2022 są realne. Podzielę się swoim wyścigowym doświadczeniem ze wszystkimi, począwszy od inżynierów po mechaników i moich kolegów z zespołu. Zespół chce i ma narzędzia, by wrócić na podium, tak jak ja.

Cyril Abiteboul, dyrektor wykonawczy Renault Sport Racing, dodał: - Podpisanie [kontraktu] z Fernando Alonso stanowi część planu Grupy Renault, zakładającego zaangażowanie w Formule 1 i powrót na szczyt stawki. Jego obecność w zespole jest naszym ogromnym atutem pod względem sportowym. To ważne również dla marki, do której jest przywiązany. Siła więzi między nim, zespołem i kibicami sprawia, że jest to naturalny wybór.

- Jest to odważna, wspólna decyzja i projekt na przyszłość. Jego doświadczenie i determinacja pozwolą nam czerpać to, co najlepsze, aby doprowadzić zespół do doskonałości, jakiej wymaga współczesna Formuła 1. [Fernando] wniesie również prawdziwą kulturę ścigania i pasję wygrywania, abyśmy wspólnie pokonali obecne przeszkody. Wraz z Estebanem [Oconem] będą pomagać Renault DP World F1 Team w odpowiednich przygotowaniach do sezonu 2022.