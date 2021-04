Meksykanin do pierwszej rundy sezonu 2021 zakwalifikował się na jedenastym miejscu. Niestety podczas okrążenia formującego pojawiły się problemy z RB16B. Udało się ponownie uruchomić samochód, ale do wyścigu musiał startować już z alei serwisowej. Mimo takich przeciwności losu zdołał finiszować na piątej pozycji, w swoim debiucie w Red Bullu.

Po Grand Prix Bahrajnu Sergio Perez został wybrany najlepszym kierowcą dnia. Przyznał jednak, że wciąż nie dostosował się do charakterystyki RB16B.

- Są specyficzne problemy związane z moim stylem jazdy - powiedział Perez. - Muszę go dostosować do tego bolidu.

- W pierwszej kolejności muszę upewnić się, że jeżdżę tak, jak powinno prowadzić się ten samochód, a potem zajmę się następnymi rzeczami. Potrzeba na to trochę czasu, ponieważ różnice są spore w porównaniu do tego, do czego jestem przyzwyczajony - dodał.

W każdym razie Meksykanin jest zachęcony swoją dobrą formą, która pokazał w Bahrajnie.

- Tempo podczas wyścigu było mocne, co jest oczywiście pozytywne - nie ukrywał. - Jest jednak wiele tematów do uporządkowania. Składamy to wszystko razem i będziemy mocni. Musimy solidnie podejść do pracy, uzyskać właściwe tempo i powinno być dobrze.

W odniesieniu do Grand Prix Bahrajnu dodał jeszcze: - Mój wyścig nie był spokojny. Brakuje mi okrążeń i w tym kontekście wciąż walczymy z czasem. Podobało mi się jednak porozumienie z samochodem, czuję go coraz lepiej i pod tym względem jestem zadowolony.

- Cieszę się z przejechanych kilometrów, chociaż brak awansu do Q3 opóźnił nasze postępy. Szkoda, gdyż nie zmaksymalizowałem naszych możliwości podczas czasówki. Mimo wszystko z każdym okrążeniem jest coraz lepiej - podsumował.

