W ostatnich latach w czasie przerwy zimowej prywatne testy na stałe zagościły w programach wielu zespołów. Dla kierowców są okazją do odzyskania rytmu i automatyzmu za kierownicą samochodu F1, a dla inżynierów i mechaników stanowią przypomnienie wszystkich procedur przed oficjalnymi testami przedsezonowymi, które w tym roku odbędą się w Bahrajnie w dniach 23-25 lutego.

McLaren na trening wybrał Circuit de Barcelona-Catalunya.

Ze składu brytyjskiej stajni, jako pierwszy w tym roku, akcji na torze w bolidzie F1 posmakował Lando Norris. W środę zasiadał za kierownicą MCL35M z sezonu 2021, jako że przepisy w przypadku takich jazd pozwalają na użycie samochodów w specyfikacji dwuletniej. Brytyjczyk szykuje się do już swojej piątej kampanii w barwach McLarena.

Z kolei Oscar Piastri, który pojeździ w czwartek, pokona kolejne kilometry przed debiutem w F1, zapoznając się z procedurami McLarena i ustawieniami jednostki napędowej Mercedesa.

Dla Australijczyka będzie to już druga okazja do pracy z McLarenem na torze po tym, jak w Abu Zabi wziął udział w testach młodych kierowców pod koniec zeszłego roku wskakując do bolidu w specyfikacji 2022.

W tym tygodniu na Paul Ricard przebywa natomiast ekipa Mercedesa, która z Pirelli pracuje przy oponach szykowanych na sezon 2024. W użyciu są prototypowe slicki. Z kolei ogumienie przeznaczone na mokrą nawierzchnię sprawdzi AlphaTauri na tym samym torze, w dniach 3-4 lutego.

Video: Samochód F1 McLarena na sezon 2023 uruchomiony