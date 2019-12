Pirelli rozważa utrzymanie opon z tego sezonu

- Celem nie było stworzenie opony, która będzie szybsza lub daje dużo większa przyczepność, ale opona o większej konsystencji, która nie będzie się tak bardzo przegrzewać i zapewni szersze okno robocze. Zespoły dokładnie wiedzą, czego szukamy, więc jestem pewien, że będziemy mieli pozytywne opinie na temat jakości. Jesteśmy otwarci na każdą decyzję - mówił Mario Isola, szef Pirelli F1.

- Mieszane odczucia są wynikiem tego, że poprawiły się niektóre cechy ogumienia, a inne się pogorszyły. W innych przypadkach nowe opony nie działają tak jak się tego spodziewano. Trudno będzie zrozumieć rzeczywiste osiągi nowych mieszanek. Obecne auta są bardzo wrażliwe. Za każdym razem, gdy wprowadzasz małe zmiany, odczucia są diametralnie inne, a opony to spory fragment auta. Musimy usiąść, spojrzeć na dane i połączyć je z opiniami kierowców, co jest ważną częścią naszej pracy. Finalnie musimy zdecydować, co jest najlepszym rozwiązaniem dla sportu - dodał.

Pirelli do poniedziałku musi ustalić mieszanki, które będą używane na początku przyszłego sezonu. Jeśli siedem z dziesięciu zespołów nie wyrazi chęci utrzymania tegorocznych opon w użyciu będzie nowe ogumienie.

- Na chwilę obecną FIA homologowała nowe opony, więc to jest produkt na przyszły rok, chyba że po testach przynajmniej 70% zespołów zdecyduje o utrzymaniu opon z sezonu 2019. Wówczas one będą używane. Nie mamy przed tym żadnych obaw, ponieważ tegoroczny produkt jest bardzo dobry. Mieliśmy ekscytujący sezon z dużą liczbą akcji i dobrych wyścigów. W takim przypadku dla Pirelli ważne będzie zrozumienie, dlaczego podczas testów rozwojowych uzyskiwaliśmy inne wyniki niż w teście końcowym. To ważne, by ulepszyć nasze procesy i systemy na przyszłość - zakończył.