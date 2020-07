Leclerc, za kierownicą SF1000, ulicami miasta przejechał z siedziby włoskiego zespołu na tor testowy Fiorano.

Jego trasa prowadziła przez Via Enzo Ferrari i Via Gilles Villeneuve na tor, który zlokalizowany jest w odległości nieco ponad kilometra od bazy zespołu.

- Zwykle nie lubię wstawać tak wcześnie, ale dziś rano był ku temu świetny powód - przekazał Leclerc. - Może obudziłem kilka osób, ale wspaniale było jechać ulicami Maranello w SF1000.

- Powrót do samochodu był ekscytujący, szczególnie na tak wyjątkowej trasie. To wydaje się fajnym sposobem do powiedzenia, że jesteśmy gotowi wrócić. Teraz nie mogę doczekać się jazdy SF1000 w Austrii.

Scuderia już kilka dni temu informowała, że zorganizuje prywatne testy, aby kierowcy mogli wrócić do formy przed rozpoczęciem sezonu, co nastąpi piątego lipca.

Regulamin pozwala jednak wyłącznie na testy z dwuletnim samochodem. Natomiast SF1000 może być wykorzystany jedynie przy okazji tzw. dnia filmowego.